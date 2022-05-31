Örnek çevreci "Manisa Tarzanı", vefatının 59. yılında anılıyor - Son Dakika
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Örnek çevreci "Manisa Tarzanı", vefatının 59. yılında anılıyor

31.05.2022 11:11

Türkiye'nin ilk çevrecisi olarak bilinen, "Manisa Tarzanı" lakaplı, İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi'nin vefatının üzerinden 59 yıl geçti.

Türkiye'nin ilk çevrecisi olarak bilinen, "Manisa Tarzanı" lakaplı, İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi'nin vefatının üzerinden 59 yıl geçti.

Kerkük kökenli Türkmen bir ailenin çocuğu Bedevi, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda orduya katıldı. Kafkas ve Batı Anadolu cephelerinde savaşan Bedevi'ye, TBMM tarafından kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verildi.

Manisa düşman işgalinden kurtarılırken yangınlar sonucu şehirde oluşan tahribatı gören Bedevi, savaştan sonra kentin kararan manzarasını tekrar yeşile dönüştürmek üzere burada kalmaya karar verdi. Kendini tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde Manisa'nın ağaçlandırılmasına adayan Bedevi, birkaç senede Spil Dağı'na binlerce fidan dikti.

Yaz kış şortla ve lastik pabuçlarla dolaşan, saçını ve sakalını uzatıp, Spil Dağı'nın eteklerindeki küçük bir kulübede yaşam süren Bedevi'ye, şehir halkı bir süre sonra "Manisa Tarzanı" lakabını verdi.

Azimle çalışan, yoksul ve yalnız yaşayan, buna karşın ihtiyaç sahiplerine karşı yardımseverliğiyle de tanınan Bedevi, şehri yeniden yeşillendirerek Manisalıların gönlünde yer edindi.

Hayata 31 Mayıs 1963'te gözlerini yuman Bedevi, her yıl mezarının bulunduğu Çatal Kabristanı'nda anılıyor.

Manisalıların büyük minnet duyduğu "Manisa Tarzanı" Ahmet Bedevi'nin adı, bugün Şehzadeler ilçesindeki bir mahallede, bir cadde ve bir okulda yaşatılıyor. Ayrıca şehrin muhtelif noktalarında heykeli bulunuyor.

En yakın arkadaşlarından Ali Haydar Aksakal, Tarzan'ı anlattı

Manisalı 84 yaşındaki Ali Haydar Aksakal, AA muhabirine, gençlik yıllarında tanıştığı Bedevi ile vefat ettiği güne kadar beraber olduklarını, kendisine "kardeş" diye hitap ettiğini söyledi.

Ahmet Bedevi ile zaman zaman Anadolu'daki dağlara tırmanışa gittiklerini belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Okuyan bir insandı, belediyede işe girmişti, belediyeden aldığı maaşı yarım saat içinde fakirlere dağıtırdı. Günümüzde böyle bir insan bulmak çok zor. Ahmet Bedevi, Manisa'ya geldiği dönemde Spil Dağı'nın eteklerinde, Mevlevihane sırtlarında ağaç yoktu. Bugün Manisa Spil Dağı'nın etekleri, Manisa- İzmir yolu çam ağaçlarıyla dolu, ormanlaşmış durumda. O ağaçlar Tarzan'ı anıyor. Onunla dağcılık yaptık, her hafta onu kulübesinde ziyaret ederdik. 31 Mayıs'ta vefat ettiğinde Manisa'nın en büyük cenaze töreni yapıldı. Ancak o hala yaşıyor, gönüllerimizde yaşıyor."

Aksakal, doğayı ve insanları karşılıksız sevecek yeni Tarzanlara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Tarzan böyle bir insandı. Ahmet Bedevi, kendisini dünyanın en zengin insanı olarak tanımlardı. 'Neden?' diye sorduklarında 'Binlerce çocuğum var.' derdi. Çocukları ağaçlardı, çiçeklerdi, doğaydı, tabiattı..." ifadelerini kullandı.

Örnek çevreci Manisa Tarzanı , vefatının 59. yılında anılıyor
Örnek çevreci Manisa Tarzanı , vefatının 59. yılında anılıyor
Örnek çevreci Manisa Tarzanı , vefatının 59. yılında anılıyor
Örnek çevreci Manisa Tarzanı , vefatının 59. yılında anılıyor

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Örnek çevreci 'Manisa Tarzanı', vefatının 59. yılında anılıyor - Son Dakika


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