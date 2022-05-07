Osmaniye'de Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

07.05.2022 14:48
Osmaniye'de Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek

Kadirli ilçesinde, Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu (ASKEF) ve Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) iş birliğiyle 1. Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Kadirli ilçesinde, Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu (ASKEF) ve Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) iş birliğiyle 1. Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

KAVAK Adana Şubesi Başkanı Emine Varmış, 13-15 Mayıs'ta düzenlenecek festivalle ilgili belediyede düzenlenen tanıtım toplantısında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kadirli Kaymakamlığının desteği, Kadirli Belediyesinin de sponsorluğunda düzenlenecek festivale 7 ülkeden 100'den fazla şair, yazar, ses ve saz sanatçısı ile ressamın katılacağını söyledi.

Festivalin amacının Kadirli'yi ve tarihi değerlerini Türkiye ve dünyaya tanıtmak olduğunu dile getiren Varmış, "Yoğun çalışmalar neticesi düzenlenecek festivalimizin teması 'UNESCO Yolunda Karatepe' olarak belirlendi. Festival programı kapsamında gerçekleşecek olan renkli kortej yürüyüşü, kostüm yarışması, konserler, resim ve fotoğraf sergileri, piyano resitali, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tiyatro grubu gösterisi, gençlik korosu konseri ve tüm diğer etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi göstereceğini umuyoruz." diye konuştu.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da festivalin ilçede düzenlenmesinden memnun olduklarını belirterek, "Kadirli'nin kültür ve sanat alanında tanıtımına önemli katkısı olacak festivale herkesi davet ediyoruz. İlerleyen yıllarda festivalimizi daha da genişleterek karnaval şeklinde yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
14 ülkeden 529 bisikletçi Antalya'da buluşuyor 14 ülkeden 529 bisikletçi Antalya'da buluşuyor SUZAN KARDEŞ, EDİRNELİLERİ COŞTURDU SUZAN KARDEŞ, EDİRNELİLERİ COŞTURDU

Türk Dünyası, Edebiyat, Avrasya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osmaniye'de Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:12 Antalya'da köpük partisi fotoğrafı boşanma delili oldu
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
14:04 Taliban kadınlara yeniden burka zorunluluğu getirdi: Karara uymayanların baba ya da eşlerine ceza
13:49 Chrishell Stause ve kız arkadaşı dudak dudağa
13:48 Ukrayna resmi olarak şikayetçi olmuştu: Eşi Ukrayna'yı dolandırmakla suçlanan Hande Fırat sildiği tweetinde kime FETÖ'cü, Hak Yol'cu dedi?
13:35 Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
13:32 Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 14:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Uluslararası Kadirli Türk Dünyası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement