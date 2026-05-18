Osmaniye Lezzet Festivali Kubat konseriyle zirve yaptı
18.05.2026 15:57  Güncelleme: 16:01
Osmaniye'de düzenlenen Lezzet Festivali'nde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat, binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivalin kentin tanıtımına katkısını vurgulayarak deprem sonrası yeniden doğuş mesajı verdi.

Osmaniye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lezzet Festivali kapsamında sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat, seslendirdiği türkülerle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğinde düzenlenen Lezzet Festivali etkinlikleri kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere binlerce vatandaş katıldı.

Sahneye çıkan Kubat'ın, sevilen eserleri "Al Ömrümü" ve "Halkalı Şeker" başta olmak üzere seslendirdiği türkülere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Hareketli türkülerle meydanı dolduran vatandaşlar gece boyunca doyasıya eğlendi. Konser alanında renkli görüntüler oluşurken, festival coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü. Konser öncesinde vatandaşlara hitap eden Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivalin kentin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Osmaniye'mizin caddelerinde ve sokaklarında cıvıl cıvıl bir Lezzet Festivali yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanlarımızı gördüm ve bundan büyük mutluluk duydum" dedi.

6 Şubat depremlerine de değinen Çenet, "Büyük acılar yaşadık. Binalarımız yıkıldı, büyük tahribat oluştu ve binden fazla canımızı kaybettik. Bugün dönüp baktığımda 'nereden nereye' diyorum. Osmaniye'miz küllerinden yeniden doğuyor" ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Belediye Başkanı İbrahim Çenet, eşi Ebru Çenet ve film yapımcısı-yönetmen Abdurrahman Keskiner ile Kubat'a, Selçuklu döneminde güç, kudret ve hakimiyetin simgesi olan çift başlı kartal işlemeli tablo hediye etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
