Osmaniye Toprakkale\'de kadın kooperatifi kök boyayla coğrafi işaretli Karatepe kilimi dokuyor

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kooperatif kuran 7 kadın, kök boyayla renklendirdikleri yün iplikten coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimi üretiyor.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının, Toprakkale Kaymakamlığı Girişimcilik Merkezinin desteğiyle yürüttüğü projeye katılan 7 kadın, aldıkları destekle 2 yıl önce Toprakkale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimi üretmek için kolları sıvayan kadınlar, atölye açıp dokuma tezgahları aldı.

Hafta içi her gün atölyede bir araya gelen kadınlar, kök boyayla renklendirdikleri yün iplikten dokudukları kilimlere geometrik motifler işliyor.

Çift taraflı kullanılabilen el emeği kilimlerin satışından elde edilen gelir, kooperatif üyeleri arasında paylaşılıyor.

"Amacımız geleneğimizi sürdürmek"

Toprakkale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şule Çukadar, AA muhabirine, projenin 7 ev hanımını buluşturduğunu söyledi.

Üyelerin kilim dokuma eğitimi aldığını belirten Çukadar, "Ürettiğimiz ürünlerin satışını internetten ve sosyal medya hesaplarından yapıyoruz. Yüzde 100 doğal ve kök boya olduğu için insanlar ürünlerin sağlıklı olduğunu biliyor. Satılan ürünlerden gelen parayı aramızda bölüşüyoruz." dedi.

Çukadar, kooperatifin kadınlara sosyalleşme imkanı da sunduğunu dile getirdi.

Kooperatif üyesi Elif Çolak da Karatepe kiliminin kültürel miras olduğunu vurgulayarak, "Asıl amacımız geleneğimizi sürdürmek, geçmişten geleceğe bir köprü kurmak. Aynı zamanda aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Kilim harici farklı tasarımlar da yapıyoruz. Anahtarlık ve çanta yapıyoruz." diye konuştu.