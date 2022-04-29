Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı

29.04.2022 13:57

Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Osmanlı kenti Safranbolu, 2 yılın ardından Ramazan Bayramında misafirlerini ağırlayacak.

Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Osmanlı kenti Safranbolu, 2 yılın ardından Ramazan Bayramında misafirlerini ağırlayacak. Tarihi ilçede bulunan otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır tarihinin en sessiz bayramlarını geçiren Karabük'ün Safranbolu ilçesi Ramazan Bayramı'nda hareketlenecek. "Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu'daki oteller şimdiden yüzde 90 doldu. Pandemi öncesi günlerine dönmek isteyen tarihi ilçeye gelecek olan yerli ve yabancı turistler 8, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen tarihi konakların yanı sıra han, hamam, cami, çeşme ve köprülerle tarihte yolculuk yapma fırsatı yakalayacak.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Güzel günler bizi bekliyor. Ciddi bir yoğunluk var, yüzde 90'ın üzerinde rezervasyonlar yapılmış durumda. Bunun yüzde 100'e ulaşacağından şüphe duymuyoruz. Bizim için çok büyük moral olacak 2 yılın ardından. Bu yoğunluk bizim 2 sene önce istediğimiz o çok yorulduğumuz bayramlara dönüş olacak. Güzel bir 5 gün bizleri bekliyor" dedi.

Safranbolu'ya 4 aylık süreçte nüfusun 3 katı ziyaretçinin geldiğini belirten Ergüder, "Bunun bir kısmı ölü sezona denk geldi. Kış döneminde düşük sezon diyelim. Bu sayıdaki misafirleri ağırladık. Bayram tarihi inşallah bizim yeni sezonumuzun açılışı anlamına geliyor. Bu sezonda ne kadar iş yapacağımızı gösteren bir kriter. Ekonomik verilerde çok değişiklikler oldu. Diliyorum ki bu kriz bize olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

Çelik Palas Otelde İşletme Müdürü olan Mutlu Çiğdem, 2 yılın ardından ilk defa bir bayramda misafirlerini ağırlayacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Bu bayram ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Onunla ilgili olarak misafirlerimize hizmet etmek için Safranbolu'daki işletmeler olarak hazırız. Bayram için güzel talep var. Safranbolu konumu olarak hem Ankara hem de İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla kısa süreli tatillerde talep almakta. Özellikle bayramın birinci ve ikinci günleri için yoğun bir talebimiz var."

Safranbolu'nun alternatifi bol olan bir yer olduğunu, her türlü bütçeye uygun konaklama yerinin olduğunu ifade eden Çiğdem, "Geçen ay Uzakdoğulu iki grubumuz vardı. Bunlar Amerika'da yaşayan Çinlilerdi. Onları yeniden Safranbolu'da görmek bizi heyecanlandırdı. Eski günlerimize dönüp onları da aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Havuzlu Asmazlar Konağı İşletme Müdürü Mehmet Şanlıoğlu, misafirlerini en iyi şekilde karşılamak için bayram hazırlıklarının devam ettiğini, otelin bayram öncesinde yüzde 80 dolduğunu söyledi.

Bayram sonrası da ilçede büyük bir hareketlilik beklediklerini anlatan Şanlıoğlu, otelde konaklama ücretlerinin günlük 700-900 TL arasında değiştiğini aktardı.

Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı
Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı
Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı
Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı

YORUMLAR
500
Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı Bayram öncesi çikolata ve şekerin tahtını lokum aldı

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Osmanlı, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:37 Çıkan tartışma korkunç bitti: Genç kadın kocasını öldürdü
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:46:01. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlı kenti Safranbolu'da bayram öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement