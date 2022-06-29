Osmanlı padişahlarının "dualı gömleklerinin" replikaları sergilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Dualı Gömlekler Sergisi" açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek, güç elde etmek, şifa bulmak ve nazardan korunmak amacıyla giydikleri dualı gömleklerin birebir ölçülerinde hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışı, Büyükşehir Belediyesi Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Sergide, asılları Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen padişah gömleklerinin replikaları (kopya) yer aldı.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hattat Mehmet Vanlıoğlu'nun da aralarında olduğu ekibin 8 yıllık çalışmasının ardından hazırlanan celi, sülüs ve kufi yazısıyla ayet ve duaların yazıldığı gömlekler, "Dualı Gömlekler Sergisi" ile Bursalılarla buluştu.

Ayşe ve Mehmet Vanlıoğlu, açılış töreninin ardından sergiyi gezen protokol üyelerine eserlerin nasıl hazırlandığı, gömleklerin üzerindeki yazı ve işaretlerin ne anlama geldiği hakkında bilgiler verdi.

Serginin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ile sanatseverler katıldı.?