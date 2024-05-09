Osmanlının izi, 700 yıldır zamana karşı direniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Osmanlının izi, 700 yıldır zamana karşı direniyor

Osmanlı'nın fethettiği yerlere iz niteliğinde diktiği çınar ağacı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 700 yıldır ayakta duruyor. Bu tarihi ağaç, Osmanlı kültürünü gelecek nesillere aktarıyor ve ilçenin simgesi haline gelmiştir. Ancak ağaçta mantar oluşumu başlamış ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

09.05.2024 19:08
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Osmanlının izi, 700 yıldır zamana karşı direniyor

SAKARYA - Osmanlının fethettiği yerlere iz niteliğinde diktiği çınar ağacı, Osmanlı evleriyle ünlü Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 700 yıldır zamana meydana okuyor.

Taraklı ilçesindeki 7 asırdır ayakta duran ağacı dokunan ve gören insanlar tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Yusuf Bey Mahallesi'nde yer alan ağaç, Osmanlı Kültürünü de gelecek nesillere aktarıyor. İlçenin simgesi konumunda olan tarihi çınar ağacı, yangın tehlikesi geçirmesine rağmen büyük bir zarar görmeden kurtarıldı. Ağacın hikayesinden bahseden Alaattin Yılmaz, Taraklı'nın fetih tarihine ve Osmanlı Devleti'nin kurulduğu tarihe göre geleneğe uygun olarak dikilen ilk ağaçlardan biri olduğunu söyledi.

"700 yıllık çınar olduğu tescilleniyor"

Osman Bey tarafından fethedilen topraklara Osmanlının simgesi haline gelen çınar ağaçlarının dikildiğini belirten Alaattin Yılmaz, "Osman Bey'in Karacahisar Kalesi'nden sonra ilk fethettiği yerleşim yeri Taraklı'dır. Rivayetlere göre ise bu çınar ağacının Osman Bey'in fethinden sonra dikildiği söyleniyor. 1289-1291 yıllarında fethedilmiş ve 1294 yılında da dikildiği söyleniyor. Orman İşletme Müdürlüğü teşkilatınca da bu ağacın yaşı tespit edildiği zaman 700 yıllık çınar olduğu tescilleniyor" dedi.

"Ne yazık ki çınar ağacının tedaviye ihtiyacı var"

Ağacın gövdesinde mantar oluşmaya başladığını ve tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, "Ne yazık ki çınar ağacının tedaviye ihtiyacı var. Her ne kadar bunun zaman zaman dile getirsek te bu çınar ağacı tedavi edilmiyor. Yıllar önce bir kere tedavi edilmişti ama gövdesinde yine mantarlanma var bunun acilen tedavi edilmesi lazım. Yurdumuzu tapusu bu ulu çınar 700 yıllık kim bilir neler gördü, neler geçirdi, neler yaşadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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