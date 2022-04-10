Ovacık Kayak Merkezi'nde takım elbise ve kravatla snowboard keyfi - Son Dakika
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Ovacık Kayak Merkezi'nde takım elbise ve kravatla snowboard keyfi

10.04.2022 09:18
Ovacık Kayak Merkezi'nde takım elbise ve kravatla snowboard keyfi

Tunceli'de yaşayan doğa tutkunu Ömer Faruk Narlı, Ovacık Kayak Merkezi'nde takım elbise ve kravatla snowboard yaptı.

Tunceli'de yaşayan doğa tutkunu Ömer Faruk Narlı, Ovacık Kayak Merkezi'nde takım elbise ve kravatla snowboard yaptı.

Doğa sporlarına meraklı olan Narlı, snowboard yapmak için Ovacık ilçesindeki kayak merkezine geldi.

Teleskiyle kayak pistinin zirvesine çıkan Narlı, daha sonra takım elbise ve kravatla 1200 metre uzunluğundaki pistte snowboard yaptı.

Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine, Tunceli'nin doğasıyla ilgi çekici bir il olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzellikleri arasında yaşamaktan çok keyif aldığını belirten Narlı, "Aslında insanlar genel itibarıyla büyük şehirlerde yaşamayı tercih ediyor. Oradaki imkanlar daha çekici oluyor ama hayatta biraz kendisine heyecan ve huzur isteyen insanlar burada kendilerini daha çok mutlu hissediyor. Tunceli'nin enteresan ve çok zengin bir doğası var." dedi.

Narlı, kentte nisan ayında kayak, bisiklet ve motosiklet binme gibi etkinliklerin yanı sıra dağ tırmanışı yapılabildiğini dile getirdi.

Bölgedeki Munzur Çayı'nın kano ve rafting sporlarına elverişli olduğunu da ifade eden Narlı, şöyle konuştu:

"Takım elbise ve kravatla snowboard yaparak farkındalık yaratmak istedim çünkü burası inanılmaz güzel bir yer. Türkiye'de kayak sporunun her geçen gün daha pahalı hale geldiğini düşünürsek özellikle Tunceli'deki kayak merkezi büyük bir imkan sunuyor. Hem konaklama bedeli oldukça uygun hem de direkt otelden çıkıp kayak pistine iniyorsunuz ve bu da merkezin önemli bir özelliği."

Narlı, kayak merkezine çevre illerden ulaşımın kolay olduğunu aktararak, "Hafta sonu hazırlıklarımızı yapıp buraya geliyoruz. Kayak merkezi çok güzel, çalışanları çok ilgili ve umarım bu bölgenin bilinirliği biraz daha artar. Aynı zamanda da buranın doğası için çevre hassasiyeti de taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Kayak Merkezi, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ovacık Kayak Merkezi'nde takım elbise ve kravatla snowboard keyfi - Son Dakika


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