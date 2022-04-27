Ovacık'ta baharın tüm renk paleti tek kadrajda - Son Dakika
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Ovacık'ta baharın tüm renk paleti tek kadrajda

27.04.2022 12:30

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle rengarenk açan çiçekler ve eriyen karın etkisiyle coşan dere ile şelaleler doğaya güzellik katıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle rengarenk açan çiçekler ve eriyen karın etkisiyle coşan dere ile şelaleler doğaya güzellik katıyor.

Sarp dağların arasında doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı ilçe, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yılın yaklaşık 5 ayında beyaz örtüyle kaplanan ilçede, havaların ısınmasıyla da vadiler, ovalar ve dağ köyleri bahar renklerine bürünmeye başladı.

Karın erimesiyle yeşilin tonlarının etkili olduğu ilçede nevruz, sümbül, kardelen, çiğdem ve nergisler tarlaları süslüyor.

Yağmur, kar ve yeraltı su kaynaklarının etkisiyle akarsu ve şelalelerin de baharı müjdelediği ilçede, birçok alanda oluşan doğal göletler mevsimin güzelliğini yansıtıyor.

Günübirlik turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, ilçedeki Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Karagöl, Katır Gölleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve buzul gölleri gezip fotoğraf çekiyor.

Ziyaretçilerden Murat Gündüz, AA muhabirine, doğayla iç içe vakit geçirmek amacıyla il merkezinden Ovacık'a gezmeye geldiğini söyledi.

Ovacık'ın doğasıyla çok sayıda turistin rotasında olduğunu belirten Gündüz, çetin geçen kışın ardından bölgede ilkbahar güzelliklerini yaşamanın keyif verdiğini dile getirdi.

İlkbaharın tüm renkleri

Karın erimeye başlamasıyla ilçenin göz alıcı güzelliğe büründüğünü anlatan Gündüz, "Yıllardır bu ilçenin tabiatını fotoğraflamaya çalışıyoruz. Bu bölgede ayrıca Munzur ve Mercan dağlarında bulunan buzul göller var ve her mevsim farklı güzellikler sergiliyor." dedi.

Gündüz, kent merkezi ve 7 ilçesinin doğa turizmiyle öne çıktığını belirterek, "Ovacık'ta Kırkmerdiven Vadisi, Pülümür ilçesinde Buyer Gölü ve Aziz Abdal Dağı gibi doğa harikası alanlar mevcut. Ayrıca ilimizdeki şelaleler de dört mevsim gezilecek en güzel yerlerden. İlkbahar aylarında karların erimesiyle şelaleler muhteşem görüntüler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Mevsim geçişlerinde farklı renkleri aynı kareye sığdırıyoruz"

Munzur Üniversitesi öğretim görevlisi ve fotoğraf meraklısı Ömer Faruk Narlı da Tunceli'nin yaban hayatı ve bitki örtüsüyle çok zengin bir il olduğunu anlattı.

Kentin her mevsim görülmeye değer güzellikler sunduğunu ifade eden Narlı, şöyle konuştu:

"Ovacık'a fotoğraf çekmeye ve dron uçurmaya geldik. Özellikle mevsim geçişlerinde farklı renkleri aynı kareye sığdırdığımız için bu dönemlerin değeri büyük oluyor. Bu sezon kış uzun sürdü ve Tunceli bundan dolayı büyük fayda sağladı. Çünkü geçmiş yıllarda su seviyelerinde inanılmaz bir düşüş vardı. Bu seneki yağışlarla birlikte en azından su kaynaklarının durumu dengelendi."

Yöre sakini Ali Hıdır Çelik de arkadaş gruplarıyla kentin belirli noktalarına geziler düzenlediklerini dile getirerek, "Ovacık ilçesi coğrafyasıyla Tunceli'nin en güzel yerlerinden biri. Karların erimesiyle doğanın en güzel renkleri burada oluşuyor. İlçede birçok endemik bitki türü var ve özellikle bahar aylarında burada nevruz, kardelen, ve mavi yıldız çiçekleri açıyor." diye konuştu.

Ovacık'ta baharın tüm renk paleti tek kadrajda
Ovacık'ta baharın tüm renk paleti tek kadrajda
Ovacık'ta baharın tüm renk paleti tek kadrajda
Ovacık'ta baharın tüm renk paleti tek kadrajda

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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