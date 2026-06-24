Özbekistan'da Dünya Rekoru: Andican Polkası - Son Dakika
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Özbekistan'da Dünya Rekoru: Andican Polkası

24.06.2026 21:56
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Özbekistan'da 500 kişinin katılımıyla Andican Polkası, Guinness Rekoru'na girdi.

Özbekistan'da yaklaşık 500 kişinin sergilediği Andican Polkası geleneksel halk oyunu, "en fazla kişinin katılımıyla icra edilen milli dans gösterileri" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kitabına girdi.

Özbekistan'ın geleneksel halk oyunu Andican Polkası'nı "en fazla kişinin katılımıyla icra edilen milli dans gösterileri" kategorisinde Guinness Dünya Rekorları'na taşıma girişimi kapsamında günlerdir süren hazırlıklar tamamlandı.

Andican kentindeki Bobur Arena Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin kişi, Andican Polkası'nın dünya rekorları arasına taşınması için bir araya geldi. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin de yer aldığı yaklaşık 500 kişinin performansıyla gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 5 dakika sürdü. Etkinlik sırasında 7'den 70'e birçok izleyici de halk oyunu performansına eşlik etti.

Gösteriyi yerinde takip eden Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, yapılan değerlendirme sonucunda rekoru resmen tescil etti. Bu durum, Özbek kültürel mirasının dünyaya tanıtılması adına büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

Yerel kaynaklar etkinliğin, Andican'ın 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kabul edilmesini kutlamak amacıyla düzenlenen geniş çaplı etkinlikler kapsamında organize edildiğini açıkladı. - ANDİCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Özbekistan'da Dünya Rekoru: Andican Polkası - Son Dakika

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