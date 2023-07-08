Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu

Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu

08.07.2023 23:55

67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'ın vefatının ardından MFÖ grubuyla birlikte şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu.

MFÖ grubunun üyesi ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uğur'un vefat haberdi sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğdu.

Ünlü sanatçının vefat haberinin ardından sosyal medyada şarkıları ve eski görüntüleri yeniden gündeme geldi. Aralarında kullanıcıları en çok duygulandıranı ise Özkan Uğur'un diğer MFÖ üyeleri olan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le şarkı söylediği esnada bir anda duygulanarak gözyaşlarına boğulduğu görüntüler oldu.

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Özkan Uğur, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu - Son Dakika
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