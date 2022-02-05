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Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi - Son Dakika

Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi

05.02.2022 16:35

Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü programı düzenlendi.

Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi

ANKARA - Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü programı düzenlendi.

Pakistan ve Hindistan arasında 1947'den beri anlaşmazlık konusu olan ve üç kez savaşa yol açan Keşmir'de 5 Şubat tarihi 'Keşmir Dayanışma Günü' olarak kabul ediliyor. Bugüne özel Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde bir program düzenlendi. Büyükelçilikte düzenlenen Keşmir Dayanışma Günü programı, açılış konuşması, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Pakistan Milli Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Ardından Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları Elçilik Müsteşarı Abbas Sarwar Qureshi tarafından okundu. Pakistanlı liderler, anlaşmazlık BMGK kararlarına ve Keşmirlilerin isteklerine göre çözülene kadar siyasi, manevi ve diplomatik desteklerini yeniden teyit etti. Liderler mesajlarında, uluslararası topluluğa Hindistan'ı Keşmir'deki korkunç insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak ve Birleşmiş Milletler tarafından Keşmir halkına verilen sözleri yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

"Keşmir halkına verilen sözlerin tutulmadığı ve bağlılıkların yerine getirilmediğinin açık bir göstergesidir"

Programa katılarak burada bir konuşma gerçekleştiren Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, "5 Şubat'ın Keşmir Dayanışma Günü olarak, Hindistan tarafından meseleyi Ocak 1948'de ilk kez BM'ye götürdüğü ve önerilen çareyi kabul ettiği zaman Keşmir halkına verilen sözlerin tutulmadığı ve bağlılıkların yerine getirilmediğinin açık bir göstergesidir. Bu zamandan beridir, IIOJK'deki Keşmirlilere bu temel haklarının verilmesini reddetmek için her türde siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik, parlamenter, anayasal ve demografik hilenin ve sahtekarlık yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Programa TBMM Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de katıldı. Program, Keşmir için dua okunmasıyla son buldu.

Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi
Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi
Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi
Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi

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Birleşmiş Milletler, Pakistan, Ankara, India, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Dayanışma Günü' programı düzenlendi - Son Dakika


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