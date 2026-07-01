Pasolini Belgeseli Restore Edildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alper Gedik, Pier Paolo Pasolini için 55 yıl önce hazırlanan belgesel filmi San Francisco'da restore ederek uluslararası sanat dünyasına yeniden kazandırdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Gedik, ünlü İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini için 55 yıl önce hazırlanan belgesel filmi restore ederek sanat dünyasına kazandırdı. Özel davetli olarak gittiği ABD'nin San Francisco şehrinde bir ay süren yoğun çalışmayla filmin görüntü restorasyonunu tamamlayan Dr. Gedik, bu başarısıyla uluslararası alana açıldı.

'Pasolini: A Filmmaker's Journey' adlı film, İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleşen 'Cinema Ritrovato' festivalinde gösterime girdi. Çekimleri 1971'de tamamlanmasına rağmen görüntülerin kaybolması nedeniyle filmin gösterime giremediğini, aradan geçen 50 yıldan sonra ise görüntülerin ABD'de özel bir film arşivinde bulunduğunu belirten Dr. Gedik, hikayesiyle dikkat çeken filmi restore etme fırsatı bulduğu için kendisini şanslı ve özel hissettiğini ifade etti. Dr. Gedik, "Sinema mirasına katkı sunduğum, sanatın evrensel diliyle geçmişten geleceğe uzanan bir bağın parçası olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin filmi, 1975'teki vefatından dört yıl önce tamamlandı. Pasolini'yi anlatan çeşitli röportajlar ve görüntülerin de yer aldığı film, daha sonrasında ise kayboldu. Pasolini hayattayken hazırlanan film, bu nedenle çok emek verilmesine rağmen gösterime giremedi.

Film için özellikle seçildi

Pasolini'nin filmine ilişkin görüntüler ise yaklaşık yarım asır sonra özel bir film arşivinde bulundu. ABD'deki bir vakıf, bu filmin haklarını alarak yeniden restore edilmesi için bir fon ayırdı. Filmin ses ve görüntü restorasyonunu yapması için de İEÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Gedik'e teklif götürüldü. Çalışmalarına hemen başlayan Dr. Gedik, filmin ses restorasyonunu yaklaşık 6 haftada tamamladı. Filmin görüntü restorasyonunu yapmak için de yazılımsal ve teknik taleplerde bulunan Dr. Gedik, ABD'nin yolunu tutarak yaklaşık bir aylık süre içinde gerekli tüm işlemleri yerine getirdi.

"Güçlü bir miras"

Sinemanın; insanlığın ortak hafızasını, dönemlerin ruhunu ve sanatçıların dünyaya bakışını geleceğe taşıyan güçlü bir kültürel miras olduğunu söyleyen Dr. Gedik, "Pier Paolo Pasolini gibi dünyada ve özellikle İtalyan sinemasında derin izler bırakmış bir yönetmen ile ilgili 55 yıl önce hazırlanan bir filmi restore ederek yeniden izleyiciyle buluşturmak, benim için büyük bir sorumluluk oldu. Ses restorasyonunu İzmir'de kendi stüdyomda gerçekleştirdim. Görüntüler için ise özel yazılımlara ihtiyacım vardı. Bunun için de vakıf tarafından ABD'ye çağrıldım. Görüntü restorasyonunda eserin özgün ruhuna ve estetik dokusuna sadık kaldım. Restorasyon sürecinin ardından filmin Bologna'da düzenlenen Cinema Ritrovato gibi sinema mirası açısından dünyanın en saygın festivallerinden birinde gösterilmesi, emeğimin uluslararası ölçekte karşılık bulması açısından çok değerli oldu" diye konuştu.

"İlham kaynağı oluyor"

Dr. Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Film restorasyonunu, yalnızca geçmişi koruyan nostaljik bir alan olarak değil; sinemanın geleceğini kuran temel disiplinlerden biri olarak görüyorum. Çünkü restore edilen her film, arşivden çıkarılan bir eser olmanın ötesinde; yeni kuşak sanatçılar, araştırmacılar ve izleyiciler için yeniden düşünme, öğrenme ve ilham alma imkanı oluşturuyor. Pasolini'nin sinema mirasına katkı sunabilmek, sanatın evrensel diliyle geçmişten geleceğe uzanan bu bağın bir parçası olmak benim için son derece kıymetli." - İZMİR