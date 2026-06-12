Patara Antik Kenti'nde Gece Ziyareti Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patara Antik Kenti'nde Gece Ziyareti Dönemi

12.06.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patara Antik Kenti, gece müzeciliği ile yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Gece müzeciliği uygulaması, Patara Antik Kenti'nde yeni sezonda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretiyle başladı.

Patara Antik Kenti, gece müzeciliği kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu sezon da yeniden ışıklandırıldı. Işıklarla aydınlatılan antik kent, ziyaretçilere gece saatlerinde de kapılarını açtı.

Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan ve doğal afet sonucu yıkılan Patara Deniz Feneri'nde 5 yıl süren restorasyon çalışmaları da tamamlandı.

Yaklaşık 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların ardından, yaklaşık 26 metre yüksekliğindeki yapı yeniden ışıklandırıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, antik kentte yapımı tamamlanarak ışıklandırılan Deniz Feneri ile Kent Kapısı'ndaki incelemelerin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gece müzeciliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının birkaç yıldır yürüttüğü çok önemli projelerden biri olduğunu belirten Şahin, "Biliyorsunuz, bu bölge çok sıcak bir bölge ve antik kentlerin gündüz ziyareti yaz aylarında pek mümkün olmuyor. Gece müzeciliği de buna imkan sağlayan bir uygulama olarak düşünüldü ve çok da ilgi gördü." dedi.

"Likya Birliği'nin başkenti, çok önemli bir antik kent"

Şahin, Patara'nın Antalya'da gece müzeciliği yapılan 4 antik kentten biri olduğunu ifade etti.

Misafirlerin antik kentleri gece gezmeyi tercih ettiğini, Side ve Aspendos antik kentlerinde de büyük talep olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Kemer'deki Phaselis de yine büyük ilgi görüyor. Hepsini ziyaret ettik. Hepsi çok başarılı örnekler. Bu çalışmalar artarak devam edecek. Antik dönemdeki kapıyı o dönemdeki su kemerlerine bağladılar. Artık su da akmaya başladı ve gece aydınlatmasıyla çok başka bir görünüm kazandı. Biliyorsunuz, Deniz Feneri tamamlandı. Antik dünyada çok önemli olan ve antik metinlerde de detaylarıyla anlatılan bir fener. Biz bu feneri, orijinal taşlarıyla ve orijinal tanımları üzerinden inşa ettik."

Şahin, antik dünyada denizin fenerin yakınına kadar geldiğini, ancak şu anda kumlar o bölgeyi kapattığı için fenerin denize epey uzak kaldığını dile getirdi.

Bununla ilgili de bir projeleri olduğunu aktaran Şahin, "Belki ileride daha kapsamlı şekilde değerlendirilebilir. Tekrar denizin bir kanalla oraya kadar ulaştırılması da söz konusu olabilir." bilgisini verdi.

Patara'nın çok özel bir yer olduğuna dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş mantığını aldığı anayasal demokrasinin ilk örneklerinden biri burada ortaya çıkmış. Şu anda Meclis Binası'nın önünde duruyoruz. Burada şehir devletlerinin temsilcileri, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda olduğu gibi temsil edilirmiş. Dünyaya demokrasiyi öğreten topraklardayız. Bu açıdan da son derece önemli."

Patara Antik Kenti

MÖ 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara, birçok medeniyetten izler taşıması nedeniyle "medeniyetler beşiği" olarak da nitelendiriliyor.

Likya Birliği Meclis Binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Nero tarafından yaptırılan hamamı, yol kılavuz anıtı, kiliseleri ve su kemerleriyle dikkati çeken antik kentin simge yapıları arasında, 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip Kent Kapısı da yer alıyor.

Büyüklüğüyle kentin ihtişamını yansıtan Kent Kapısı'nın o dönemde farklı bir işleve de sahip olduğu tespit edildi. Kentte MS 1. yüzyılda inşa edilen su yollarının son halkasını oluşturan yapının üzerine kurşun borularla çıkarılan suyun, bir yarıktan akıtılarak ortadaki kemerin üzerindeki havuza ulaştığı ve burada su perdesi oluşturduğu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi ve Patara Kazıları Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, kent kapısındaki tarihi su sistemi yeniden işler hale getirilerek ilk kez su salımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Patara Antik Kenti'nde Gece Ziyareti Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erol Akıncı Erol Akıncı:
    Patara'nın demokrasinin beşiği olduğu söyleniyor ama gerçek araştırma yapanlar bilir ki buradaki yapılar tam olarak anlatılmamış, arkeolojik bulgulardan daha fazla şey var ışıklandırma güzel ama tarihsel detaylar da öncelik olmalı 0 0 Yanıtla
  • Aksel Arslan Aksel Arslan:
    eski günlerde turist rehberleri bu antik kentleri daha güzel anlatırdı şimdi sadece ışıklar var yeter sanki medeniyeti ışıkla anlatamayız 0 0 Yanıtla
  • Rukiye Hakverdi Rukiye Hakverdi:
    patara da gece gezilmesi güzel şey ama haber tam anlatmamış ya fener restore edilmiş tamam da bunun maliyeti ne kadar olmuş bunu söylememiş yani bizim vergi paralarıyla yapılıyor bu işler halkın bilmesi lazım kaç lira harcandı diye merak ettim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:01:24. #7.13#
SON DAKİKA: Patara Antik Kenti'nde Gece Ziyareti Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.