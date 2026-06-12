Patara Antik Kenti'nde Gece Ziyareti Dönemi

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Gece müzeciliği uygulaması, Patara Antik Kenti'nde yeni sezonda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretiyle başladı.

Patara Antik Kenti, gece müzeciliği kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu sezon da yeniden ışıklandırıldı. Işıklarla aydınlatılan antik kent, ziyaretçilere gece saatlerinde de kapılarını açtı.

Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan ve doğal afet sonucu yıkılan Patara Deniz Feneri'nde 5 yıl süren restorasyon çalışmaları da tamamlandı.

Yaklaşık 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların ardından, yaklaşık 26 metre yüksekliğindeki yapı yeniden ışıklandırıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, antik kentte yapımı tamamlanarak ışıklandırılan Deniz Feneri ile Kent Kapısı'ndaki incelemelerin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gece müzeciliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının birkaç yıldır yürüttüğü çok önemli projelerden biri olduğunu belirten Şahin, "Biliyorsunuz, bu bölge çok sıcak bir bölge ve antik kentlerin gündüz ziyareti yaz aylarında pek mümkün olmuyor. Gece müzeciliği de buna imkan sağlayan bir uygulama olarak düşünüldü ve çok da ilgi gördü." dedi.

"Likya Birliği'nin başkenti, çok önemli bir antik kent"

Şahin, Patara'nın Antalya'da gece müzeciliği yapılan 4 antik kentten biri olduğunu ifade etti.

Misafirlerin antik kentleri gece gezmeyi tercih ettiğini, Side ve Aspendos antik kentlerinde de büyük talep olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Kemer'deki Phaselis de yine büyük ilgi görüyor. Hepsini ziyaret ettik. Hepsi çok başarılı örnekler. Bu çalışmalar artarak devam edecek. Antik dönemdeki kapıyı o dönemdeki su kemerlerine bağladılar. Artık su da akmaya başladı ve gece aydınlatmasıyla çok başka bir görünüm kazandı. Biliyorsunuz, Deniz Feneri tamamlandı. Antik dünyada çok önemli olan ve antik metinlerde de detaylarıyla anlatılan bir fener. Biz bu feneri, orijinal taşlarıyla ve orijinal tanımları üzerinden inşa ettik."

Şahin, antik dünyada denizin fenerin yakınına kadar geldiğini, ancak şu anda kumlar o bölgeyi kapattığı için fenerin denize epey uzak kaldığını dile getirdi.

Bununla ilgili de bir projeleri olduğunu aktaran Şahin, "Belki ileride daha kapsamlı şekilde değerlendirilebilir. Tekrar denizin bir kanalla oraya kadar ulaştırılması da söz konusu olabilir." bilgisini verdi.

Patara'nın çok özel bir yer olduğuna dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş mantığını aldığı anayasal demokrasinin ilk örneklerinden biri burada ortaya çıkmış. Şu anda Meclis Binası'nın önünde duruyoruz. Burada şehir devletlerinin temsilcileri, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda olduğu gibi temsil edilirmiş. Dünyaya demokrasiyi öğreten topraklardayız. Bu açıdan da son derece önemli."

Patara Antik Kenti

MÖ 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara, birçok medeniyetten izler taşıması nedeniyle "medeniyetler beşiği" olarak da nitelendiriliyor.

Likya Birliği Meclis Binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Nero tarafından yaptırılan hamamı, yol kılavuz anıtı, kiliseleri ve su kemerleriyle dikkati çeken antik kentin simge yapıları arasında, 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip Kent Kapısı da yer alıyor.

Büyüklüğüyle kentin ihtişamını yansıtan Kent Kapısı'nın o dönemde farklı bir işleve de sahip olduğu tespit edildi. Kentte MS 1. yüzyılda inşa edilen su yollarının son halkasını oluşturan yapının üzerine kurşun borularla çıkarılan suyun, bir yarıktan akıtılarak ortadaki kemerin üzerindeki havuza ulaştığı ve burada su perdesi oluşturduğu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi ve Patara Kazıları Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, kent kapısındaki tarihi su sistemi yeniden işler hale getirilerek ilk kez su salımı gerçekleştirildi.