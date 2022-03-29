'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika
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'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak

29.03.2022 14:20

'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak Asırlık gelenek 'Pavli Panayırı' 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulan 'Pavli Panayırı' 112. kez 8-11 Eylül tarihleri arasında misafirlerine ağırlayacak.

'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak

Asırlık gelenek 'Pavli Panayırı' 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek

KIRKLARELİ - Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulan 'Pavli Panayırı' 112. kez 8-11 Eylül tarihleri arasında misafirlerine ağırlayacak.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, asırlık Pavli Panayırının 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan 'Pavli Panayırı' 112. kez yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlayacak.

Ergene Nehrinin kenarındaki düzlük alanda gerçekleştirilen panayır birçok ziyaretçiyi ilçeye getirmekte. Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan 'Pavli Panayırına' kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılmakta. Panayır süresince ise yöre halkı konaklayacağı römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatıyor. Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünü görebileceğiniz güzel bir ortam sağlıyor.

'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak
'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak
'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak

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Osmanlı, Eylül, 112, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Pavli Panayırı' 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika
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