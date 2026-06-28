5 bin kişilik aşure yapılarak, tüm ilçeye dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 bin kişilik aşure yapılarak, tüm ilçeye dağıtıldı

5 bin kişilik aşure yapılarak, tüm ilçeye dağıtıldı
28.06.2026 11:44  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla belediye tarafından 5 bin kişilik aşure yapılarak ilçe halkına dağıtıldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin aşure yapımına bizzat katıldı, yaşlı ve engellilere evlerinde ikramda bulunuldu.

Pazaryeri'nde Muharrem ayı dolayısıyla5 bin kişilik aşure yapılarak, tüm ilçeye dağıtıldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, aşure kazanın başına geçti, yapımın tüm aşamalarında yer aldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ikramı, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri oldu. Pazaryeri Belediyesi tarafından hazırlanan 5 bin kişilik aşure, ilçe halkını aynı sofranın bereketinde buluşturdu. Büyük bir özen ve emekle hazırlanan 5 bin kişilik aşure, cuma namazının ardından Çarşı Meydanı'nda vatandaşlara ikram edildi.

Uzun kuyruklar oluştu

Meydanda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, hem aşurenin bereketini paylaştı hem de Muharrem ayının manevi huzurunu birlikte yaşadı. Etkinlik boyunca samimi görüntüler oluşurken, vatandaşlar belediyenin bu anlamlı organizasyonundan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yaşlı ve engelliler unutulmadı

Pazaryeri Belediyesi, aşure ikramını sadece meydanla sınırlı bırakmadı. Belediye personeli tarafından hazırlanan aşureler, evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıldı. Belediye ekipleri, ikramları bizzat teslim ederek hem gönüllere dokundu hem de paylaşmanın en güzel örneğini sergiledi.

"5 bin kişilik aşure ikramımızı yaptık"

Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayan belediye başkanı Zekiye Tekin, "Her yıl Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak hazırlamış olduğumuz 'Önce devlet, sonra millet' diyerek hazırladığımız aşurelerimizi halkımızın ikramına sunduk. Güzel bir katılım var katılanlardan katılamayanlardan Allah razı olsun. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin rabbim memleketimizin bereketini artırsın inşallah. 5 bin kişilik aşure ikramımızı yaptık. Muharrem ayımız mübarek olsun" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zekiye Tekin, Muharrem Ayı, Kültür Sanat, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 5 bin kişilik aşure yapılarak, tüm ilçeye dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:43
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 12:08:09. #7.13#
SON DAKİKA: 5 bin kişilik aşure yapılarak, tüm ilçeye dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.