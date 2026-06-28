5 bin kişilik aşure yapılarak, tüm ilçeye dağıtıldı

Pazaryeri'nde Muharrem ayı dolayısıyla5 bin kişilik aşure yapılarak, tüm ilçeye dağıtıldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, aşure kazanın başına geçti, yapımın tüm aşamalarında yer aldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ikramı, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri oldu. Pazaryeri Belediyesi tarafından hazırlanan 5 bin kişilik aşure, ilçe halkını aynı sofranın bereketinde buluşturdu. Büyük bir özen ve emekle hazırlanan 5 bin kişilik aşure, cuma namazının ardından Çarşı Meydanı'nda vatandaşlara ikram edildi.

Uzun kuyruklar oluştu

Meydanda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, hem aşurenin bereketini paylaştı hem de Muharrem ayının manevi huzurunu birlikte yaşadı. Etkinlik boyunca samimi görüntüler oluşurken, vatandaşlar belediyenin bu anlamlı organizasyonundan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yaşlı ve engelliler unutulmadı

Pazaryeri Belediyesi, aşure ikramını sadece meydanla sınırlı bırakmadı. Belediye personeli tarafından hazırlanan aşureler, evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıldı. Belediye ekipleri, ikramları bizzat teslim ederek hem gönüllere dokundu hem de paylaşmanın en güzel örneğini sergiledi.

"5 bin kişilik aşure ikramımızı yaptık"

Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayan belediye başkanı Zekiye Tekin, "Her yıl Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak hazırlamış olduğumuz 'Önce devlet, sonra millet' diyerek hazırladığımız aşurelerimizi halkımızın ikramına sunduk. Güzel bir katılım var katılanlardan katılamayanlardan Allah razı olsun. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin rabbim memleketimizin bereketini artırsın inşallah. 5 bin kişilik aşure ikramımızı yaptık. Muharrem ayımız mübarek olsun" diye konuştu. - BİLECİK