Perge Antik Kenti'nde Beş Heykel Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Perge Antik Kenti'nde Beş Heykel Bulundu

Perge Antik Kenti'nde Roma Dönemi'ne ait beş yeni heykel keşfedildi, kazılar devam ediyor.

14.02.2025 20:28
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Perge Antik Kenti'nde beş yeni heykel gün yüzüne çıkarıldı

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Perge Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma Dönemi'ne ait beş yeni heykel bulundu. Antik kentin farklı noktalarında bulunan bu eserler, dönemin sanatsal anlayışı ve kent yaşamı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Perge'deki kazı ve restorasyon çalışmaları 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Kentin 18 km doğusunda yer alan ve antik dönemde heykeltıraşlık okullarıyla ün kazanan Perge Antik Kenti, bu yıl yapılan kazılarda önemli keşiflere sahne oldu. Çalışmalar sırasında, kentin farklı noktalarında beş yeni heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Heykellerin bulunduğu noktalar ve özellikleri

Kazılar sırasında; Batı Kent Kapısı'nın doğusunda üç, Doğu Sütunlu Cadde'de ise iki heykel gün yüzüne çıkarıldı. Batı Kent Kapısı'nda keşfedilen en dikkat çekici eserlerden biri, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan Afrodit/ Venüs heykeli oldu. Heykelin alt kısmında, bir yunusun üzerinde oturan aşk tanrısı Eros figürüyle bütünlük sağladığı görüldü. İlk incelemelere göre bu zarif eser, M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilen bir Roma İmparatorluk Dönemi replikası olarak değerlendiriliyor.

Afrodit heykelinin hemen yanında ortaya çıkarılan diğer heykel, 1,87 metre yüksekliğinde ve ayakta duran giyimli bir kadın figürü olarak dikkat çekiyor. İlk belirlemelere göre, Severuslar Dönemi'ne ait olduğu düşünülen bu heykelin, bir rahibeye ya da kentin önde gelen kadın hayırseverlerinden birine ait olabileceği tahmin ediliyor. Aynı alanda bulunan üçüncü heykel ise iki parça halinde ortaya çıkarılan giyimli bir kadın figürü olup, diğer heykelle benzerlik gösteriyor.

Perge'nin Doğu Sütunlu Caddesi'nde bulunan iki heykel ise bir kadın ve bir erkek figürünü tasvir ediyor. Her ikisi de giyimli şekilde işlenen eserler, Roma Dönemi süslemeleri ve anıtsal heykel sanatı hakkında önemli veriler sunuyor.

Arkeoloji dünyasında heyecan uyandıran buluş

Yeni çalışmalar, Perge Antik Kenti'nin zengin arkeolojik mirasını ortaya çıkarma çalışmalarına büyük katkı sağlarken, kentin tarihi ve sanatsal kimliğinin daha iyi anlaşılmasına da imkan tanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Perge Antik Kenti'nde Beş Heykel Bulundu - Son Dakika

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