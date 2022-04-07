Pink Floyd grubu 30 yılın ardından Ukrayna için bir araya geldi - Son Dakika
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Pink Floyd grubu 30 yılın ardından Ukrayna için bir araya geldi

07.04.2022 23:50
Pink Floyd grubu 30 yılın ardından Ukrayna için bir araya geldi

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd, Ukrayna halkı için para toplamak amacıyla yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez yeni bir şarkı için bir araya geldiklerini duyurdu.

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd, Ukrayna halkı için para toplamak amacıyla yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez yeni bir şarkı için bir araya geldiklerini duyurdu.

"Hey Hey Rise Up" (Hey Hey Ayağa Kalk) adlı şarkıda, grup üyelerinden David Gilmour ve Nick Mason, BoomBox grubundan Ukraynalı şarkıcı Andriy Khlyvnyuk'a da yer verdi.

Gruptan 1980'lerde ayrılan solist Roger Waters'ın ise projede yer almadığı bildirildi.

Grup üyeleri, şarkının gelirinin Ukrayna İnsani Yardım Fonuna bağışlanacağını söyledi.

Yarın piyasaya çıkacak şarkı, Khlyvnyuk'un şubatta Kiev'deki St. Sophia Katedrali önünde söylediği ve sosyal medyada paylaştığı vatansever bir şarkıyı konu alıyor.

Şarkıyı yazarken Kiev'de bulunan ve aldığı şarapnel yarası nedeniyle tedavi gören Khlyvnyuk ile konuştuğunu belirten Gilmour, "Telefonda şarkının birazını onun için çaldım ve buna onay verdi. Gelecekte birlikte işler yapmayı planlıyoruz." dedi.

Gilmour, "Ukrayna'ya desteğimizi ifade etmek ve bu şarkıyla dünyadaki çoğu kişinin, bir süper gücün, Ukrayna'nın dönüştüğü bağımsız ve demokratik ülkeyi işgal etmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hey Hey Rise Up"da ayrıca Guy Pratt ve Nitin Sawhney de yer alıyor.

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Roger Waters, Pink Floyd, Ukrayna, Şarkı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Pink Floyd grubu 30 yılın ardından Ukrayna için bir araya geldi - Son Dakika


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