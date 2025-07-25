Prof. Dr. Halil İnalcık 9. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Prof. Dr. Halil İnalcık 9. Yılında Anıldı

Prof. Dr. Halil İnalcık 9. Yılında Anıldı
25.07.2025 18:09
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Halil İnalcık, vefatının 9. yılında kabri başında anma töreni ile anıldı. Katılımcılar, mirasını vurguladı.

OSMANLI tarihçiliğinin duayeni, 'tarihçilerin kutbu' olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 9'uncu yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık için vefatının 9'uncu yılında Fatih Camii'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Halil İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Fatih Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Abdullah Kargılı ve sevenleri katıldı. Törende, İnalcık'ın Türk tarihçiliğine katkıları ve akademik mirası bir kez daha vurgulandı.

Halil İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık, "Herkese çok teşekkür ederim, bugün de benimle beraber oldunuz. Bugün babamı anıyoruz. Hep anılsın, hiç unutulmasın kitapları okunsun. Okunsun ki bilgilensin insanlar. Hepinizin ayağına sağlık" dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, "İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, tarihçilerin kutbu, Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızın vefatının 9'uncu Sene-i devriyesinde kabri başındayız. Merhum hocamızı dualarla andık. Halil İnalcık hocamız dünya tarihine Osmanlı tarihini belgeleriyle yerleştiren bilimsel anlamda çok kıymetli eserler çıkarmış çok değerli bir büyüğümüzdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Halil İnalcık 9. Yılında Anıldı - Son Dakika

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