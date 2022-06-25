Radyo Başakşehir'in bu haftaki konukları Küçükçekmece'deki taksiciler oldu - Son Dakika
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Radyo Başakşehir'in bu haftaki konukları Küçükçekmece'deki taksiciler oldu

25.06.2022 15:47
Radyo Başakşehir'in bu haftaki konukları Küçükçekmece'deki taksiciler oldu

Radyocu Onur Sakar, İstanbul'daki taksi duraklarına konuk olduğu programıyla Küçükçekmece'deydi.

Radyocu Onur Sakar, İstanbul'daki taksi duraklarına konuk olduğu programıyla Küçükçekmece'deydi. Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor'un bu haftaki konuğu Sefaköy Merkez Taksi Durağı Başkanı Alpay Demirkol oldu.

Sakar, konuğuna Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eserinden Ankara'daki uluslararası havalimanının adına, tramvay kullanan kişiden 'Dertleri karıyorum günleri saya saya' sözlerinin geçtiği Çanakkale türküsüne kadar 10 soru yöneltti. Soruların 6'sını doğru cevaplayan Demirkol, "Taksi duraklarına gösterdiği ilgi için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederiz. Keyifli bir akşam geçirdik" dedi.

HER CUMA FARKLI BİR TAKSİ DURAĞINDA

Her cuma saat 21'de farklı bir taksi durağına konuk olacak Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor radyo programıyla kentin dört bir yanına yayılması hedefleniyor.


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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Başakşehir, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Radyo Başakşehir'in bu haftaki konukları Küçükçekmece'deki taksiciler oldu - Son Dakika

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