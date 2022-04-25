Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi - Son Dakika
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Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi

25.04.2022 13:33

- Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi Mardin'in Artuklu ilçesindeki Ulu Cami'de ziyarete açılan Hz. Muhammed'in (sav) Sakal-ı Şerifi vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

- Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesindeki Ulu Cami'de ziyarete açılan Hz. Muhammed'in (sav) Sakal-ı Şerifi vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Hazreti Muhammed'e ait olan Sakal-ı Şeriflerden biri Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de sergileniyor. Burada bulunan Sakal-ı Şerif, Sultan Abdülhamit Han tarafından Mardin'in tanınan ailelerinden Pamukçu ailesine hediye edildiği söyleniyor. Pamukçu ailesinin ise vatandaşların ziyaret etmesi için Sakal-ı Şerif'i Ulu Cami'ye hediye edildiği rivayet ediliyor. Ramazan ayı münasebeti ile Sakal-ı Şerif, yerli ve yabancılar tarafından görmeye gidilerek dua ediliyor.

Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık, 2006 yılına kadar Sakal-ı Şerif'i sadece Kadir Gece'sinden bayram sabahına kadar ziyarete açtıklarını, daha sonrasında ise 365 gün açtıklarını belirtti. Işık, "Ancak 2006 yılından sonra taş ustası rahmetli Yusuf Kıdır, tarafından Ulu Cami'nin kıble tarafına güzel bir şekilde taş işçiliği ile yerleştirilmiş. O günden bugüne halkımızın ziyaretine açık halde bulunuyor. Cami açık olduğu müddetçe vatandaşlarımız Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulunuyorlar. Ramazan ayının bereketi ile teravihler, mukabeleler ile namaza ilgi daha fazla olduğu için sakal-ı şerife de ilgi artıyor" dedi.

Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi
Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi
Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi
Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi

YORUMLAR
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Artuklu, Ramazan, Mardin, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan ayında Mardin'de sakal-ı şerife yoğun ilgi - Son Dakika
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