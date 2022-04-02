Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı

02.04.2022 11:45

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı Elazığ'da Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlanmaya başlarken, tatlı ustaları ise artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlanmaya başlarken, tatlı ustaları ise artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Elazığ'da Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardan olan güllaç yapımına başlandı. Özellikle süt ağırlıklı bir tatlı olması sebebiyle tüketiciler tarafından çok fazla tercih edilen güllaç tezgahlardaki yerini aldı. Tatlının tepsisi geçen senenin fiyatı olan 80 liradan satışa sunulurken, sütlü olmasından dolayı Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ramazan ayında vatandaşların güllaç tatlısına yoğun talep oluşturmasıyla birlikte yoğun mesai harcayan ustalar, günde 20 tepsi güllaç yaparak talepleri yetiştirmeye çalışıyor.

11 ay boyunca çıkmayan güllaç tatlısını Ramazan ayına özel olarak çıkardıklarını belirten işletme sahibi Umut Altunbay, "Personellerimizle yoğun bir tempoyla halkımızın yoğun isteği üzerine çıkartıyoruz. Güllaç tatlısının en büyük özelliği şeker ve sütün karışımıdır. Günde 20 tepsi ile her daim vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Tatlının en önemli özelliği süttür. Sütün ve şekerin oranlı olması lazım damak lezzeti olarak da içerisine giren fındık ve fıstık oranıdır. Özellikle diğer aylara oranla ramazan ayında hafif olması vatandaşlarımız iftarını açtıktan sonra bayağı hafif olması sebebiyle damak tadımıza hitap ediyor" dedi.

Çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Diyar Barkoci, "Altı 6 üstü 7 kat olmak üzere içerisinde de ceviz ve fındık olan eşsiz bir lezzettir. Güllaç tatlısını Ramazan ayında herkese tavsiye ediyoruz. Zaten Ramazan ayında hafif olması sebebiyle özel bir tatlı olarak biliniyor. En büyük özelliği süt ile alakalıdır. Sütünü ve şekerini gramına göre ayarlıyoruz. Kimisi gül suyu da kullanıyor ama biz gül suyu kullanmıyoruz. İki çeşit güllaç tatlısı var ceviz ve fındıklı birde fıstıklı olup üzeri meyveli koyduğumuz güllaç çeşidi var. Ramazan ayında vatandaşlarımız daha çok güllaç tatlısına yöneliyorlar. En büyük özelliklerinden bir tanesi de hafif olmasıdır. İftara yakın müşterilerimiz gelerek güllaç tatlılarını alıyorlar. Hafif olmasından dolayı da bütün

vatandaşlarımıza öneriyoruz" diye konuştu.

Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı
Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı
Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı

YORUMLAR
500
Bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömmüştü: Müebbet hapis aldı Bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömmüştü: Müebbet hapis aldı Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı Elazığlılar ilk sahura davul ve klarnet sesiyle uyandı

Fındık, Elazığ, Ceviz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:54:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan ayının vazgeçilmezi 'güllaç' tezgahlardaki yerini almaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement