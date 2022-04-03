Ramazan ayının vazgeçilmezi: Kilis katmeri - Son Dakika

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Ramazan ayının vazgeçilmezi: Kilis katmeri

KİLİS - Kilis'te 'tatlıların imparatoru' olarak bilinen tescilli Kilis katmeri, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Kilis'te 'tatlıların imparatoru' olarak da adlandırılan Kils katmeri, Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen tatlılar arasında yer alıyor. İnce hamuru ve bol kaymağı ve Antep fıstığını buluşturan Kilis katmeri, iftar sonrasında da çok tüketilen tatlar arasında yer alıyor.

Tescilli Kilis katmerinin porsiyonu ise 25 TL'den satışa sunuluyor.

Katmer ustası Uğur Bekan, katmerin Kilis'e özel tescilli olduğunu belirterek, "Tatlıların imparatoru olarak bilinir. Katmerin hamuru çok ince zar gibi açılır. İçerisine Kilis yöresine ait has kaymak konur. Tere yağında kızartılır. şerbet, pudra şeker, fıstık, tarçın ilave ediliyor. 3 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. 147 yıldır, aile olarak Kilis katmeri üretiyoruz. Bizimle beraber 4'üncü kuşak olan çocuklarımız uğraşıyor. Kilis katmerinin porsiyonu 25 TL'den satışa sunuyoruz. Ramazan da evlere servis de yapıyoruz. İşlerimiz yavaş yavaş açılıyor" dedi.