Ramis Asa: Saatçilik Mesleği Gelecek Kuşaklara Aktarılamıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık yarım asırdır saatçilik mesleğiyle geçimini sağlayan ve sağlığı el verdikçe bunu devam ettirmek isteyen Ramis Asa, işini öğretecek çırak bulamıyor.

İznik'te doğup büyüyen 76 yaşındaki Asa, sanat okulunda motor bölümünde gördüğü öğrenimin ardından çeşitli sektörlerde çalışarak geçimini sağladı. Ardından bir arkadaşının teklifi üzerine saatçiliği öğrenen ve dükkan açan Asa, 30 yaşından bu yana İznik'te mesleğini icra ediyor.

Yaklaşık yarım asırdır "zamana ayar veren" Ramis Asa, mesleğini gelecek kuşaklara aktaramamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Ramis Asa, AA muhabirine, çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde her yaz tatilinde marangoz, fotoğrafçılık gibi çeşitli meslekleri icra eden kişilerin yanında çalıştığını söyledi.

Analog, duvar, köstekli ve kol saatleri tamiratının yanı sıra saat satışı da yaptığını aktaran Asa, 30 yaşında bir arkadaşından saatçiliği öğrendiğini dile getirdi.

Asa, o dönemde hemen hemen her meslekte usta-çırak ilişkisi olduğunu ancak şimdi kendisinin yetiştirecek bir çırak bulamadığını ifade ederek, "Okul hayatında veya çocuklukta mesleğe girmenin o kadar büyük faydası var ki ama çok üzülüyorum, kahroluyorum. Bir tane şu kapıya gelip de 'Ben sizin yanınızda çalışabilir miyim, bu mesleği öğrenebilir miyim?' diyen hiç yok. Belirli bir zaman sonra bütün meslekler ölecek." diye konuştu.

Kendisinin arkadaşından mesleğin tüm inceliklerini öğrendiğini kaydeden Asa, şöyle konuştu:

"O aralar ben önce çok isyan ettim ama zorla ikna etti beni. Motor sanat okulunu okuduğum için yani biraz elim de yatkındı ama ilk zamanlar hiçbir şey yapamadım. O çalıştı, ben yanında oturdum. O çalıştı, ben baktım. Arkadaşımla çalışırken ben de masa saatlerini falan söküyordum. Zamanla elim alışmaya başladı ama baktım ki ustalarla falan olacak gibi değil. Kendimi tamamen bu işe verdim. Ondan sonra işte oldum İznik'te 'saatçi Ramis.'"

Asa, yeni nesil gençlerde mesleklere yönelik merakın olmadığını ve bunun kendisini oldukça üzdüğünü anlattı.

Önceki yıllarda yanına çok sayıda çırak aldığına değinen Asa, şunları kaydetti:

"Şimdi bir Allah'ın kulu gelmiyor. Benim yaşım 76. Her gün Allah'a dua ediyorum. Elimden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Para ikinci planda benim için. Öncelikle yani insanlara yararlı nasıl olunur, onun peşindeyim. Şükürler olsun bu yaşıma rağmen görebiliyorum. Yeterince gözüm görmüyor ama yine de her gelen işi yapabiliyorum."

Kendisinin ilçede tanındığını ve sevildiğini vurgulayan Asa, "İznik'te birine sorsanız, 'Saatle ilgili kime gideyim?' diye. Hemen derler 'Saatçi Ramis.' Bundan çok mutluluk duyuyorum, çok memnunum. En büyük kazancım, şu kapıya her gün yaklaşık 20 kişi gelmesi. Dönüp 'Allah razı olsun.' diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu an 76 yaşımda bu kadar sağlıklı olmamın en büyük nedenlerinden biri de bu." ifadelerini kullandı.