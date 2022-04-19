Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor

19.04.2022 11:35

Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor - Ruhsuz duvarları hayalleriyle renklendiriyor Elazığ'da yaşayan 57 yaşındaki Nihat Kaban, resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor Elazığ'da yaşayan 57 yaşındaki 2 çocuk babası Nihat Kaban çizdiği...

Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor

- Ruhsuz duvarları hayalleriyle renklendiriyor

Elazığ'da yaşayan 57 yaşındaki Nihat Kaban, resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 57 yaşındaki 2 çocuk babası Nihat Kaban çizdiği resimlerle duvarlara hayat veriyor. Vatandaşların büyük ilgisini çeken çalışmalara imza atan Kaban, çizdiği resimlerle işletmelerin aranan ismi oldu.

Resme olan ilgisi öğretmenleri tarafından okul yıllarında fark edilen Hikmet Kaban, hayata erken atılmak zorunda kalınca resim öğretmenliği okuma isteği hayalde kaldı. Resme olan merakı nedeniyle tabela işine giren Kaban, aynı zamanda 40 senedir resim çiziyor. Resim yapmaya hobi olarak başlayan Kaban, emekli olduktan sonra boya badana işinin yanında tuval olarak seçtiği duvarlara renk katmaya başladı. Özelikle karakalem ve portre çalışmasını sevdiğini aktaran Kaban, zamanında Seyfi Doğanay, Arif Sağ, Güler Duman, Sabahat Akkiraz, Ali Şan ve Yıldız Tilbe gibi usta sanatçılara Elazığ'da verdikleri konserler sırasında yaptığı portre çizimlerini hediye ettiğini belirtti. Oğlunun da kendi gibi resme merakı olduğunu ifade eden Kaban, sağlığı el verdiği sürece resim çizeceğini kaydetti.

"Resimden hiç bir zaman kopamadım"

Resme yeteneğinin olduğunu ilkokul yıllarında keşfettiğini aktaran Nihat Kaban, "40 yıldır resimle uğraşıyorum. Tabi bunun yanında tabela reklam işinde de uğraştım. Belediyeden emekliyim. Belediyede işim, ulaşım hizmetleri müdürlüğünde trafik tabelaları ve resim yapmaktı. Resimden hiçbir zaman kopamadım. Hala devam ediyorum. Tabela reklam işine girmem de resme olan yeteneğim sayesinde oldu. Bir iki tane hocamın yönlendirmesiyle tabela reklam işine girdim. Orada da iyi bir ustanın yanında çalıştım. Karakalem portre yapmayı çok seviyorum. Aslında o alanda daha iyiyim. Portre de reisimin en zor bölümüdür. Çünkü önemli olan resmi benzetebilmektir" dedi.

"Sağlığım el verdiği sürece resim çizmeyi düşünüyorum"

Yaptığı eserleri hediye etiğini aktaran Kaban, "Seyfi Doğanay, Arif Sağ, Güler Duman, Sabahat Akkiraz, Ali Şan ve Yıldız Tilbe gibi usta sanatçılar buraya konsere geldikleri zaman, konser zamanında hem tanışmak hem de hediye etmek için portrelerini çizip verdim. 31 yıllık evliyim. Eşim ev hanımı, biri kız diğeri erkek olmak üzere 2 tane çocuğum var. Oğlum üniversitede okuyor. Ona da benim genlerimden geçmiş çok güzel resim çiziyor. Ama o resmi hobi olarak yapıyor. Sağlığım el verdiği sürece resim çizmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor
Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor
Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor
Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor

YORUMLAR
500
Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım Türk Kızılay'dan Keban'da ailelere yardım Kayısıyı don vurdu Kayısıyı don vurdu

Sabahat Akkiraz, Güler Duman, Arif Sağ, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: Resim çizme merakını tuval olarak seçtiği duvarlara aktarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement