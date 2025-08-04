Resul Dindar ve KimBuReyhan'dan duygu yüklü düet: "Kül Olacağız"

Türk müziğinin sevilen sesi Resul Dindar, genç ve dikkat çeken yorumcu KimBuReyhan (Reyhan Taghan) ile birlikte "Kül Olacağız" adlı şarkıda buluştu. Sözleri ve müziği Beytullah Kılıç'a ait olan bu eser, duygusal yapısı ve etkileyici düzenlemesiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı. Aranjesi Enes Yolcu imzası taşıyan parçanın video klibi ise yönetmen Umut Kumral Devecioğlu tarafından çekildi.

Bu projede yapımcılık koltuğunda oturan isim ise Vlegends Group'un kurucularından Ufuk Demiral oldu. Şirketin müzik sektörüne attığı bu ilk adım, beklentilerin ötesinde yankı uyandırdı.

VLEGENDS GROUP MÜZİK DÜNYASINA GÜÇLÜ GİRİŞ YAPTI

Sakarya merkezli olarak otomotiv, cafe, restoran ve konaklama gibi birçok alanda faaliyet gösteren Vlegends Group, "Kül Olacağız" projesiyle müzik yapımcılığı ve menajerlik alanında da varlık göstermeye başladı. Grubun yönetimini kardeşleriyle birlikte yürüten Ufuk Demiral, bu projeyle müzik listelerinde yer bularak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şirketin müzik sektörüne adım atarken ilk projesinde böyle bir başarı elde etmesi, yeni yatırımların da habercisi olarak değerlendiriliyor.

SADECE BİR ŞARKI DEĞİL, BİR VİZYON

"Kül Olacağız" sadece bir şarkı olmanın ötesine geçerek, müzik dünyasında yeni bir vizyonun kapılarını araladı. Müziğe gönül vermiş yetenekleri desteklemeyi misyon edinen prodüksiyon ekibi, bu projeyle hem duygulara hitap eden bir eser sundu hem de sektöre farklı bir bakış kazandırdı.

Vlegends Group'un bu projeyle ortaya koyduğu üretim anlayışı, gelecekteki müzik projeleri için de umut vaat ediyor.