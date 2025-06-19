Rize'de 7'den 70'e Sanat Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rize'de 7'den 70'e Sanat Sergisi

Rize\'de 7\'den 70\'e Sanat Sergisi
19.06.2025 18:20
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Rize Halk Eğitimi Merkezi, 140 kursiyerin eserlerinin yer aldığı sergiyi düzenledi.

Rize Halk Eğitimi Merkezince "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" sergisi düzenlendi.

Şehir merkezindeki bir AVM'de açılan yıl sonu sergisinde, 4 ile 75 yaş arasındaki 140 kursiyerin yağlı ve akrilik boyalarla hazırladıkları 160 resim izlenime sunuldu.

Usta öğretici Arzu Arslan, her yaş grubundan katılımcının çalışmalarının bulunduğu serginin 4 gün açık kalacağını belirtti.

Kursiyerlerden 66 yaşındaki Esin Şerifoğlu da sergiye, gençliğinde kullandığı motosikletin resmiyle katıldı.

Emekli olunca resim yapmaya başladığını söyleyen Şerifoğlu, "Kursta hocamın sayesinde yağlı boya çalışmasını öğrendim. 14'ten 23 yaşıma kadar kullandığım motosikletin resmini de yapmak istedim. Çok mutluyum, gelenler tablomu çok beğeniyor, yaşıma göre de böyle bir tablo çıkarttığım için hoşlarına gidiyor. Sanat, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir şey." dedi.

8 yaşındaki Elfida Çemberci de yaptığı resmin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Rize'de 7'den 70'e Sanat Sergisi - Son Dakika

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