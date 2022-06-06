Dereye düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dereye düşen karaca kurtarıldı

06.06.2022 21:03

Rize'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı.

Sahipsiz köpeklerden kaçtığı belirtilen bir karaca, Güneysu Deresi'ne düştü.

Karacanın derede mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, karacayı derenin kıyısına çıkarttı.

Ayağında kırık tespit edilen karacanın, tedavi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.

Dereye düşen karaca kurtarıldı
Dereye düşen karaca kurtarıldı
Dereye düşen karaca kurtarıldı
Dereye düşen karaca kurtarıldı

YORUMLAR
500
Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor Rize'de dereye düşen turisti arama çalışmaları devam ediyor Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dereye düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 21:33:42. #1.13#
SON DAKİKA: Dereye düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement