Ayder Yaylası beyaza büründü - Son Dakika

Rize'de 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 43 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Yağış dolayısıyla merkezde 5, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 14, İkizdere'de 6 ve Pazar ilçesinde 11 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 62 iş makinesi ve 73 personelle çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.