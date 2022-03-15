Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi - Son Dakika
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Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi

15.03.2022 18:14
Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Rehabilitasyon, Mart, Rize, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi - Son Dakika


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