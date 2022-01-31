Rize'de "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi Rize'de gerçekleştirildi.

Rize Sahil Kültür Park Merkezi'ndeki gösterime Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, vali yardımcıları, oyuncular Rahman Başer ve Eren Taşdelen, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Gösterim öncesi gazetecilere açıklama yapan Vali Çeber, filmin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in sadece bir sinema filmi olmadığının altını çizen Çeber, "Çok önem verdiğimiz değerleri içinde barındıran bir yapım. Rize, özellikle vatanı, milleti, devleti, bayrağı ve değerleri denildiği zaman akan suların durduğu bir ildir ve bu bölge. Bu film bizim özelliklerimize çok uyuyor. Eren Bülbül, tüm Türkiye'nin evladı, tüm annelerin evladı. Ferhat kardeşimiz hepimizin kardeşi. Bizim coğrafyamızı, bizim yaşamımızı bu filmde bolca görüyoruz." dedi.

Çeber, Türk filmlerinin son dönemde çok önemli değerleri ortaya çıkardığını ifade ederek, "Naim", "Müslüm" ve "Ayla" gibi filmlerin çok anlamlı olduğunu belirtti.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin insanlara çok sıcak duygular yaşattığını vurgulayan Çeber, filmdeki değerlerin kıymetini en iyi anlayan şehirlerden birinin Rize olduğunu kaydetti.

Filmde Eren karakterini canlandıran Rahman Beşel ise oyunculuk eğitimi olmadan seçildiğini ve sonradan eğitim aldığını belirterek, "Trabzon'da çekimlere başladığımız zaman hava şartları bizi en çok zorlayan durumlardan biri oldu. Erenlerin evinin oradayız, yüksek bir yerdeyiz, bir anda sis çöküyor ve ara vermek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Eren gibi bir kahramanı canlandırdığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Beşel, şunları söyledi:

"Eren, Türkiye'nin kahramanı. Sette her şey gerçek mekanlarda çekildiği için, sabah sete giderken Eren'in mezarının oradan geçiyorduk. Oradan her geçişte '15 yaşında gencecik kardeşimiz orada şehit olmuş.' diyorsun. Dua ediyorsun, sonra sete gidiyorsun. Evlerine gittiğin zaman 'Eren orada oturuyor.' diyorsun ve tüylerin diken diken oluyor. O duygu anlatılmaz yaşanır. Yaşamak çok ayrı bir şey. Ayşe teyze ile oturup birbirimize sarıldık."

Eren Bülbül'ün çocukluğunu oynayan Eren Taşdelen ise "Burada oynadığım için çok gurur duyuyorum. Film başladığında ne olduğunu anlamamıştım ama sonrasında anlamaya başladım. Eren Bülbül kardeşimiz şehit oldu. Çok hayalleri vardı." ifadelerini kullandı.