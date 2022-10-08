Güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı

Rize Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ümit Durmuşoğlu, bir serçenin hastane duvarı dibinde hareketsiz yattığını fark etti.

Rize 'de bir güvenlik görevlisi baygın halde bulduğu serçeyi kalp masajı ile kendine getirip doğaya saldı.

Kaynak: AA

Rize Devlet Hastanesi, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

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