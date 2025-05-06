Romanya\'da Türkçe Öğrenen Öğrencilere Piknik

ROMANYA devlet okullarında Türkçe öğrenen öğrenciler için Yunus Emre Enstitüsü tarafından dostluk, kültür ve lezzet pikniği düzenledi.

Yürütülen 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Dante Aligheri Lisesinde düzenlenen etkinliğe Nicolae Labiş okulunda Türkçe öğrenen öğrenciler de katıldı. Piknikte oyunlar, yarışmalar, geleneksel tatlar ve dostluk ön plana çıktı.

Tercihim Türkçe projesi, Romanya'daki devlet okullarında Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasını sağlayan ve yüzlerce öğrenciyi Türkçeyle tanıştıran bir girişim. Proje; sadece dil öğretimi değil, kültürel farkındalık oluşturmayı da hedefliyor. Bükreş genelinde pek çok okulda uygulanan proje sayesinde öğrenciler, Türkçe dersleriyle birlikte çeşitli kültürel etkinliklere katılma şansı da buluyor.

Şenlik havasında geçen piknikte coşkulu oyunlar oynandı. Halat çekme yarışında takımlar kendi aralarında kıyasıya rekabet etti. Kaşıkla yumurta taşıma oyununda öğrenciler dikkat ve denge becerilerini sınarken çuval yarışında ise bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Piknik sofralarında simit, beyaz peynir, zeytin, bal, reçel, poğaça ve taze demlenmiş çay yer aldı. Türk kahvaltılıkları, çocukların ve velilerin büyük beğenisini kazandı. Birçok öğrenci, ilk kez tattıkları yiyecekler için beğenilerini dile getirdi. 12 yaşındaki Andreea, "Bugün hem çok eğlendim hem de çok güzel şeyler yedim. Simit ve peynir favorim oldu, çok lezzetliydi" dedi. 13 yaşındaki Vlad ise "En çok kaşıkla yumurta yarışını beğendim. Kazanamadım ama çok güldüm. Bir de Türk çayı çok hoşuma gitti, tadı farklı ama güzel" diye konuştu.

Öğretmenler ise bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin Türkçeyi severek öğrenmelerine katkı sağladığını belirtti.

Etkinlik, günün sonunda topluca çekilen hatıra fotoğrafları ve öğrencilerin coşkulu alkışlarıyla sona erdi.