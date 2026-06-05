Yaşlıların anıları kitap oldu, hayalleri yapay zekayla canlandı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yürütülen proje kapsamında 80 yaş ve üzeri kişilerin yaşam hikayeleri kitap haline getirildi.

Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri ve akademisyenlerince hayata geçirilen Geçmişin İzleri, Geleceğin Değerleri Projesi kapsamında Rize Devlet Hastanesi'ndeki Geriatri Atölyesi'ne katılan 80 yaş ve üzeri kişilerin hatıraları, "Geçmişten Günümüze, Yaşam Hikayeleri" kitabında bir araya geldi.

Yaşam hikayelerinin yanı sıra çocukluk döneminde hayalini kurdukları meslekleri de anlatan yaşlı bireylerin fotoğrafları, yapay zeka yardımıyla istedikleri mesleğe uygun olarak oluşturuldu.

Kitabın tanıtımı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, akademisyenler ve projeye katkı sunan yaşlı bireyler bir araya geldi.

Proje yürütücüsü ve Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Emine Bakoğlu, AA muhabirine, Rize Devlet Hastanesi'nde hizmet veren 80 yaş üstü yaşlılara yönelik Geriatri Atölyesi ile ilgili bir çalışma yapmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Öğrencilerle yaptıkları görüşmeler sonucunda Geriatri Atölyesi'ne katılan yaşlı bireylerin hikayelerini dinleyerek kitap haline getirebilecekleri yönünde karar verdiklerini belirten Bakoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz yaşlılarımızın hikayelerini dinledi. Biz de hikayeleri yazıya döktük. Gerontolog arkadaşımla ortak çalışarak bu işi yürüttük. Onlara 'Olmak istediğiniz meslek nedir?' diye sorduk. İstedikleri meslek doğrultusunda yapay zekayla onları giydirdik. Bu çok hoşlarına gitti. Onları da kitaba ekleyelim dedik. Hayallerini yaşatmış olduk. Bu arada yemek tarifleri ve maniler de aldık."

Basımı gerçekleştirilen kitapta hikayesi olan 81 yaşındaki Kevser Civelek ise projede yer almaktan çok memnun olduğunu söyledi.

Hayalindeki mesleğin hakimlik olduğunu, kitapta da hakim cübbesi ile fotoğrafı bulunduğunu ifade eden Civelek, "Okumayı severdim. Hakimlik hep içimde kaldı. Çok memnun oldum." diye konuştu.

Doktor olmayı çok istediğini aktaran 83 yaşındaki Hasan Nuri Köse de, "Hayalimi gerçekleştirdiler, çok memnun oldum." dedi.