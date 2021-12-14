Üye Girişi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu - Son Dakika

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu

14.12.2021 15:07

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu Engelli öğrenciler çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi Beykoz Aile ve Kadın Destekleme Merkezi (AKDEM)'de eğitim alan öğrenciler, "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu

Engelli öğrenciler çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi

İSTANBUL - Beykoz Aile ve Kadın Destekleme Merkezi (AKDEM)'de eğitim alan öğrenciler, "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi. Program Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin şovuyla renklendi.

"Dünya Engelliler Günü" kapsamında Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir etkinlik düzenlendi. İlçedeki engellilere yönelik ilk kapsamlı yaşam merkezi olarak kurulan Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)'in üstlendiği programa Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanifi Dilmaç, sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk ve birçok engelli birey ve aileleri katıldı. Program, Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)'in tanıtım filmi ile başladı. Programda AKDEM'li engelli öğrencilerin sergilediği ritim gösterisi ve AKDEM Engelsiz folklor ekibi öğrencilerinin etkinliği büyük beğeni topladı. Programın devamında magazin dünyasının sempatik çifti, kendilerinin de engelli bir oğlu olan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşattı.

"Engelli bireylerin mutluluğunu gördük"

Program hakkında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz'da yaşayan ama dezavantajlı olan bireylerimiz var. Evlatlarımız var. Onları mutlu kılmak adına yapmış olduğumuz organizasyonlar var. Özellikle AKDEM, Aile Kadın Destek ve Engelliler Merkezimiz vardı. Bu Beykoz'da yeni açıldı. Burada dezavantajlı bireylerimizi yaşama katmak, mutlu kılmak, aileleri mutlu kılmak, huzurlu kılmak, güçlü kılmakla ilgili etkinlik yapılıyor. Engelli bireyleri, onların mutluluğunu gördük. Burada bedensel engelli olan var, zihinsel engelli olan var. ve bunları neler başarabildiğini gördük. Annelerinin, ailelerinin fedakarlıklarını gördük. En önemlisi de aslında şu her şeyin normal olduğu, fakat ailelerde biz bazı şeyleri dert edinebiliyoruz, problem edinebiliyoruz. Aslında sağlığımız yerinde, bedensel engelimiz yok. Zihinsel engelimiz yok, hiçbir şeyimiz yok ama bazı şeyleri problem edebiliyoruz. İşte gerçekten engelli olan ailelerin yaşadıklarını, katlandıkları güçlükleri aşmak zorunda kaldıkları engelleri burada görmüş olduk. ve onları görünce aslında insan şükrediyor" dedi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Engelli, Beykoz, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret çıkışı: 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler 15:08 Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret çıkışı: 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler
Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti 15:06 Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim CHP'li Neslihanoğlu'nu 13:00 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Son Dakika Haberleri
15:10 İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu genci gördünüz mü? Sırrı çözüldü
15:08 Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret çıkışı: 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler
15:06 Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti
14:59 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma
14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti
14:54 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
14:50 Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam
14:34 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü
14:31 Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü
İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu genci gördünüz mü? Sırrı çözüldü İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu genci gördünüz mü? Sırrı çözüldü         
15:10
Genç kadını sokak ortasında öldürmüştü: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm Genç kadını sokak ortasında öldürmüştü: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm         
15:06
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 15:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Beykozlu engelli bireylerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement