Safranbolu'da Açık Hava Sineması - Son Dakika
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Safranbolu'da Açık Hava Sineması

Safranbolu\'da Açık Hava Sineması
06.06.2026 22:34
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Safranbolu'da 27. Altın Safran Festivali kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenleniyor.

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Kral Şakir: Geri Dönüşüm" filmi izleyiciyle buluştu.

Etkinlik kapsamında "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "The Truman Show", "Neşeli Günler", "Kraliçe Lear" ve "Neredesin Firuze" filmleri seyirciyle buluşacak.

Etkinlik, 12 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da Açık Hava Sineması - Son Dakika

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