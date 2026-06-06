UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.
Safranbolu Belediyesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Kral Şakir: Geri Dönüşüm" filmi izleyiciyle buluştu.
Etkinlik kapsamında "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "The Truman Show", "Neşeli Günler", "Kraliçe Lear" ve "Neredesin Firuze" filmleri seyirciyle buluşacak.
Etkinlik, 12 Haziran'da sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Safranbolu'da Açık Hava Sineması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?