Safranbolu\'da Ahilik Haftası\'nda unutulmaya yüz tutan meslekler yeniden canlandı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında zanaatkarlar, kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti.

Kazdağlıoğlu Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Ahilik teşkilatının sadece kaliteli mal üretimi değil, dürüst ticarete temas eden kıymetli bir müessese olduğunu söyledi.

Ahiliğin, bünyesinde fazilet, erdem, dayanışma, iş ahlakı ve dürüstlüğü barındıran yüce bir mefkure olduğunu belirten Baskın, "Sokaklarıyla, caddeleriyle, konaklarıyla ve mimari müktesebatıyla Osmanlı klasik mimari anlayışını hissettiren bu güzel tarihi çarşıda, Osmanlı'dan günümüze tevarüs etmiş böyle güzel müesseseyi anmak hakikaten çok farklı mana ifade ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "yılın ahisi" seçilen Fatih Yüksel'e, geçen yılın ahisi Gürbüz Tüçel ahilik kaftanını giydirdi.

Programda, protokol üyelerince ahilik kültürünü yaşatan esnaf ve zanaatkarlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlik kapsamında, kalaycılık, demircilik, yemenicilik, sayacılık, saraçlık, ahşap işçiliği ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutan meslekler zanaatkarlarca yapılarak farkındalık oluşturuldu.

Halk oyunu gösterisiyle devam eden programın sonunda katılımcılara ahilik pilavı ikram edildi.

Programa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nazmiye Dursunlar, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak'ın kişisel belgesel fotoğraf sergisi de Şefik Dizdar Sanatevi'nde sanatseverlerle buluştu.