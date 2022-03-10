Safranbolu'da "Sanata Geri Dönüşüm" sergisi açıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da "Sanata Geri Dönüşüm" sergisi açıldı

10.03.2022 15:27
Safranbolu'da "Sanata Geri Dönüşüm" sergisi açıldı

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nin kadrolu ve usta öğreticileri tarafından tamamı atık ürünlerden dönüştürülen "Sanata Geri Dönüşüm" sergisi açıldı.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nin kadrolu ve usta öğreticileri tarafından tamamı atık ürünlerden dönüştürülen "Sanata Geri Dönüşüm" sergisi açıldı.

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılıp değerlendirilmesinden hareketle hazırlanan sergi, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve eşi Sunel Öner Türköz, il ve ilçe protokolü ile kursiyerler katıldı.

Vali Gürel, serginin açılışında, sıfır atık bilincinin toplumda yer alması ve farkındalık oluşturma adına bu tip etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çekerek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
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Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Safranbolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da 'Sanata Geri Dönüşüm' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu'da "Sanata Geri Dönüşüm" sergisi açıldı - Son Dakika
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