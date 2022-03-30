Safranbolu Turizm Çalıştayı başladı - Son Dakika

Safranbolu Turizm Çalıştayı başladı

KARABÜK - Turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen Turizm Çalıştayı, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.

Turizmin çeşitlendirilmesi, konaklama sürelerinin uzatılması, alternatif turizm çeşitlerinin ve koridorlarının oluşturulması ve turizm altyapısı ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Turizm Çalıştayı Safranbolu'da başladı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştaya Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türkiye Rehberler Odası Başkanı Suat Tural, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma ve Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Birol Akman ve turizm işletmecileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Bu şehir çok önemli bir şehir. Ülkemizin en önemli değerlerinden bir tanesi. Hem bu şehirde yaşayanlar hem de bu şehrin yöneticileri 1970'lerden itibaren bu şehir nasıl koruyabiliriz, atalarımızdan aldığımız bu emaneti geleceğe nasıl taşıyabiliriz diye güzel çalışmalar yapmışlar. Bu sürekliliği sağlayabilmek, yapıları koruyabilmek, bu şehri yaşanabilir olduğunu ortaya koyabilmek için burada yaşamak gerekir" dedi.

Safranbolu'nun yaşanan bir kent olduğunu belirten Vali Gürel, "Hem yaşanıyor, hem korunuyor hem de geleceğe taşınıyor. Böyle bir kentin varlığı bizim için, ülkemiz için önemli bir değer. Safranbolu bizim turizm merkezimiz" ifadelerini kullandı.

Diğer ilçelerin de turizm özelliklerinden bahseden Gürel, Karabük için önemli yerler olduğunu kaydetti.

İlçeye gelen ziyaretçilerle ilgili de konuşan Gürel, şunları söyledi: "Safranbolu'nun bu kadar iyi bir alt yapısı olmasına rağmen, dünyanın gözbebeği olan bir kentte neden yatak kapasitemizi iyi kullanamıyoruz. 2019-2020 rakamlarında 318 bin civarında. Bu konaklama sayımızı, buraya günübirlik gelip işlerini de görenleri dahil edersek çok iyi bir sayı olmadığını da ifade edebilirim. Bunu artık en azından 500 binlere çıkmasını arzu etmekte ve hedef koymakta fayda var."

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, tarihi ilçede turizmin 12 ay boyunca yapılması yönünde hedeflerinin bulunduğunu belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, "1970 yılına kadar bireysel korumacılığı kendine ilke edinmiş, kendini koruyan kent olarak bilinen Safranbolu bu yıllardan sonra korunması gereken kent konumuna dönüşmüştür. 1990 yılında başlayan turizm hareketliliği 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine girmesiyle büyük bir ivme kazanmış ve Safranbolu'yu yurt içi ve dışında kendisinden söz ettiren bir yer haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Turizm Çalıştayı'nın tarihi ilçede gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu aktaran Köse, belirlenecek ortak yol haritası ile ilçeyi ve ili geçmişinden aldığı güçle geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna moderatörlüğünde 'UNESCO Kentlerinde Turizm' paneli düzenlendi.