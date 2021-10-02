Safranbolulu bakır ustası eski mutfak eşyalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet Kemal Özdal, eski mutfak malzemelerini, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motiflerle süsleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Çocuk yaşta babasından öğrendiği bakır işleme zanaatını 23 yıldır sürdüren 37 yaşındaki Özdal, ateşle yumuşatılıp torna tezgahlarında değişik kalıplara sokulan bakırlara yeniden hayat veriyor.

Zımparalama, parlatma ve kalaylama işleminden geçirdiği bakır eşyaları Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motiflerle süsleyen Özdal, ürünleri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçede müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Asırlardır mutfak malzemeleri, takı ve aksesuar olarak kullanılan bakır eşyalar, Özdal ustanın maharetli ellerinden geçerek otantik mekanların ve evlerin vazgeçilmez süslemeleri haline geliyor.

Çırak yetişmemesine üzülen Özdal, gücü yettiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

"Desenin zorluğuna göre aylarca süren eserler var"

Bakır işleme ustası Mehmet Kemal Özdal, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Şimdiki gençler bu mesleği bilmiyor, görmemişler. Bizden sonra yetişen yok, sonuz. Bu mesleği Batı Karadeniz'de bir ben yapıyorum. Bu üzücü bir şey." diye konuştu.

Çocuk yaşta çıraklığını yaptığı mesleğinde babasından gördüklerini hayata geçirdiğini vurgulayan Özdal, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait birçok motifi bakır eşyalara işlediğini söyledi.

"Yaptığımız desenlerin anlamları, manaları var. Hayatı simge eden desenler, şifreli desenler var." diyen Özdal, desenin zorluğuna göre aylarca süren ürünlerin ortaya çıktığını ifade etti.

Özdal, gücü yettiğince bu mesleği sürdüreceğini dile getirerek, "Yaptığımız işlere çok talep yok, kendimizi geçindirecek kadar... Çırak yetişmiyor, çırak gelse öğretirim." dedi.