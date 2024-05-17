Sağlık çalışanları, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla tiyatro sahnesine çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sağlık çalışanları, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla tiyatro sahnesine çıktı

Tuzla Devlet Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarından ve hastane personelinden oluşan tiyatro ekibi, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla sahne aldı. Hemşireler Haftası temasıyla düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları tarafından sergilenen tiyatro performansı büyük ilgi gördü.

17.05.2024 20:04
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Sağlık çalışanları, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla tiyatro sahnesine çıktı

İSTANBUL - Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Tuzla Devlet Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarından ve hastane personelinden oluşan tiyatro ekibi sahne aldı. Meslektaşlarının sahne performansını izleyen diğer sağlık çalışanları oyunu ilgiyle takip etti.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olarak anılan, 12 - 18 Mayıs tarihleri arasında da Hemşireler Haftası temasıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığı Hemşireler Günü dolayısıyla Tuzla Devlet Hastanesi'nde renkli bir etkinlik düzenlendi. Hastanede görevli hemşire, doktor, teknik görevli ve benzeri sağlık çalışanlarından ve hastane personelinden oluşan Tuzla Devlet Hastanesi Tiyatro Topluluğu üyeleri hastanenin konferans salonunda sahne aldı. Sağlık çalışanlarının 'Eyvah Kaynanam' isimli tiyatro performansını, hastanede görevli meslektaşları ilgiyle ve kahkahalarla izledi. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve etkinliğe eh sahipliği yapan Tuzla Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Bozhalil'in yanı sıra hastane yönetimi de oyunu izleyenler arasında yer aldı.

Oyunda sağlık çalışanlarına eşlik eden Tuzla Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Çağlar, "Hemşireler Haftasında Tuzla Devlet Hastanesi'nin özel bir ekibi olan Tuzla Devlet Hastanesi Tiyatro Topluluğu ile 2'inci oyunumuzu yaptık. Pandemi öncesinde de bir oyunumuz vardı. Sanatın en güzel dalı olan tiyatroyu kurum içinde yaşamamızı ve yaşatmamızı sağlayan Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Selçuk Bozhalil beyefendiye teşekkür ediyorum. Çünkü onun izinleriyle, alakası ile bu oyun çıkıyor" dedi.

"Ekip çok büyük özveriler çok büyük fedakarlıklarla buralara geldi" diyen Çağlar, "Çünkü mesai saatinde ve mesai saatinin dışında çok prova aldık, son hafta özellikle çok sıkıydı. Güzel bir oyun sahneledik. Biraz 1'inci oyunda olduğu gibi seyirciyi şaşırttık sanırım. Tiyatro ekibinin tamamı personelden oluşuyor. Ben de hocaları olarak içlerinde oynamaktan gurur duyuyorum. Tamamı Tuzla Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşan doktor, hemşire, teknik görevli, halkla ilişkiler görevlisi derken çok güzel bir ekip çıktı ortaya. Sanat, özellikle tiyatro, sadece yönetmek oynamakla olmuyor. Desteğe ihtiyacı var. Başhekimimizin desteğiyle buralara geldik. Bu ekip bir turneye çıksa seyircileri kahkahaya boğar eminim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sağlık çalışanları, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla tiyatro sahnesine çıktı - Son Dakika

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