Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı - Son Dakika
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Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı

02.04.2022 12:48

Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı Sağlık çalışanlarından oluşan Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun 'Medicana Bursa Sağlık İçin Söylüyor' konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği koro su tam not aldı

BURSA - Sağlık çalışanlarından oluşan Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun 'Medicana Bursa Sağlık İçin Söylüyor' konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi, yılın güzelliklerini anmak ve baharın ritmini yakalamak için Türk Sanat Müziği korosu ile Bursalıların önüne çıktı. Hastane çalışanları, sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi. Medicana Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Engin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Genel Koordinatörü ve CEO 'su Reha Özkaya, Medicana Sağlık Grubu Genel Tıbbi Hizmetler Direktörü Dr. Oğuzhan Cücü, Medicana İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, Medicana Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Grup Direktörü Güldane Yakalı, Türk Sanat Müziğinin Duayen Sanatçısı Kutlu Payaslı ve Anshan Kenti Bursa Fahri Konsolosu Nejat Yahya'nın katılımlarıyla gerçekleşen konser, izleyicilerden tam not aldı.

"Baharın ritmini yakalamak için sahnedeyiz"

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, "Hem beden sağlığına, hem ruh sağlığına mottosuyla yola çıkılarak koroyu oluşturduk. Toplum olarak başta sağlık sektörünü derinden etkileyen pandemi sürecinin ardından yaşanacak güzel günler umuduyla hem hastanemiz çalışanlarına motivasyon hem de yeni mevsimin gelişinin coşkusunu birlikte anmak hem de sosyal etkinlikler ile sosyal sorumluluklar içerisinde Medicana Grubunu toplumla buluşturmaya karar verdik. Bugün burada, baharın ritmini yakalamak için sahnedeyiz. Covid'siz, kan ve gözyaşından, savaştan uzak bir dünya için sahnedeyiz. Bizlere destekte bulunan başta Şef Salih Berkman olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı
Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı
Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sağlıkçılardan oluşan Türk Sanat Müziği korosu tam not aldı - Son Dakika


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