Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Şehit Bayram Ali Yardımcı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.
Okulun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şenlikte, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı materyal ve ürünler sergilendi.
Sergiyi gezen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ile eşi Hülya Dal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Dal, öğrencileri yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Saimbeyli'de ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi - Son Dakika
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