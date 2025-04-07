Saimbeyli'nin Endemik Mavi Kelebeği Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Sergilendi

Saimbeyli'nin endemik mavi kelebeği ile portakal çiçeği kostümde buluştu

ADANA - Adana'da devam eden Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Saimbeyli'nin endemik mavi kelebeği kostümü festivalde büyük beğeni aldı.

13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı sürerken, çeşitli yarışmalar ve etkinlikler de düzenleniyor. Saimbeyli Belediyesi de etkinliklerde yer alarak festivale destek veriyor. İlçenin doğal güzelliklerinin de sergilendiği karnavalda Tasarımcı Esra Aytaç Sökmen'in hazırladığı geçtiğimiz yıl festivalde derece alan Saimbeyli'yi anlatan tasarım yenilenerek ilk kez katılımcıların beğenisine sunuldu. Tasarımcı Sökmen geçen yıl 3.'lük ile tasarımın derece aldığını belirterek, bu sene endemik mavi kelebeği ve portakal çiçeğini kostümde bir araya getirdiklerini ve dünyaya tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Karnavalının ardından ilçede 'Kiraz Festivali'ne hazırlandıklarını belirten Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da, endemik olan Saimbeyli mavi kelebeği ile karnavalda yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.