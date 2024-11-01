Saimbeyli Ormanları Turizme Açılıyor

Kültür Sanat

Saimbeyli ilçesinde görsel zenginliğe sahip ormanlık alanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Emre Açar, Beypınarı Mahallesi kırsalında doğa turizmi ve doğa fotoğrafçılığı için uygun olan Kurtkulağı mevkisinde incelemelerde bulundu.

Farklı türlerde çok sayıda ağacı barındıran ve görsel zenginliğin bulunduğu alanda fotoğraf çeken Açar, yörenin doğa turizmine kazandırılması için çalışma başlatılmasını istedi.

Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu ve ilgililer yer aldı.