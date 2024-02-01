Sakarya\'da Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında 5 Tiyatro Oyunu Sahnelenecek

Kültür Sanat

Sakarya'da, ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yetişkinlere ve çocuklara yönelik 5 tiyatro oyunu sahnelenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Oyuncu Tayfası'nca hazırlanan "Yedi Güzel Adam" adlı oyun 19 Şubat Pazartesi saat 19.00'da, Seyyah Oyuncular tarafından hazırlanan "Kudüs ya da Leyla" da 27 Şubat Salı saat 19.00'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluşacak.

Uray Sanat'ın "Müziğin Dünyası" oyunu, 10 Şubat Cumartesi 13.00 ve 15.00 seanslarıyla AKM'de çocukların beğenisine sunulacak.

Tiyatro Elif tarafından oynanacak "Taht Oyunları" isimli çocuk tiyatrosu ise 17 Şubat Cumartesi 13.00 ve 15.00 saatlerinde, 1001 Sanat'ın "Cesur Korkuluk Kuki" oyunu da 19 Şubat Pazartesi 11.00 ve 13.00 saatlerinde AKM'de minik izleyicileri misafir edecek.

Öte yandan kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazar Arzu Özdemir, 7 Şubat Çarşamba saat 14.00'te AKM'de söyleşi gerçekleştirecek. Ses sanatçıları Gökhan Arıkan ve Aziz Arkan 8 Şubat Perşembe saat 19.00'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda tasavvuf müziği dinletisi sunacak.

Ayrıca, 9 Şubat Cuma saat 18.30'da Ofis Sanat Merkezi'nde "II. Abdülhamid Albümü'nde Sakarya" sergisinin de açılacağı söyleşi, panel, tiyatro gösterimi, tasavvuf dinletisi ve gölge oyunu gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.