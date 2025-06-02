Sakarya'da Kültür Sanat Etkinlikleri

Sakarya'da haziran ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yetişkin ve çocuklara yönelik 2 tiyatro oyunu sahnelenecek, 12-14 Haziran'da düzenlenecek "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları"nda Türk ve yabancı şairler, sanatseverlerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fiil Sanat Tiyatrosunca hazırlanan "Gömülemeyen Cenaze Tiyatro" oyunu" 16 Haziran Pazartesi saat 20.00'de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Tiyatro Seçkin tarafından "Zoraki Tabip" adlı oyun Seçkin Bayramoğlu yönetiminde 24 Haziran Salı saat 20.00'de Sosyal Gelişim Merkezinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlikler kapsamında "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" 12-14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de 12 Haziran'da şiir şöleniyle başlayacak etkinlik, kentin farklı noktalarında şiir dinleti ve sunumlarının yanı sıra "Şairler Liselerde" programıyla şairler öğrencilerle bir araya gelecek.

Etkinlikler kapsamında, konser, sergi programları, tiyatro gösterimi, söyleşi ve dinleti programları da düzenlenecek.

Program takvimine "www.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek.