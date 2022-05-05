Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak

05.05.2022 21:10
Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali, 9-11 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali, 9-11 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve bu yıl 93 ülkeden 1141 filmin gönderildiği festival, Türkiye ve yurt dışındaki sinemaya meraklı öğrencileri bir araya getirecek.

Festivalde, gösterimlerin yanı sıra konuk, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler, atölyeler ve özel etkinlikler yer alacak.

Festivalin açılış filmi olarak, bu yıl ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un 1963 yılında bir askeri darbe sonrası İstanbul Radyosunda bildiri okumaya çalışan bir grup askerin hikayesini anlattığı "Anons" filmi belirlendi.

Film, 31 Ağustos 2018'de 75. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında Coşkun'a, "Orizzonti (Ufuklar) Jüri Özel Ödülü"nü kazandırdı.

Festivalde ayrıca, oyuncular Zeynep Gülmez, Reha Özcan, Ruhi Sarı'ya, yönetmen Derviş Zaim'e, Kuruluş Osman ve Destan yapımlarının senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'a "Onur Ödülü" verilecek.

Kurmaca ve belgesel alanlarında ödüllerin sahiplerini bulacağı final gecesi ve ödül töreni,11 Mayıs'ta Sakarya Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye "http://sakaryafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika


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