Salihli'de Tiyatro Gecesi - Son Dakika
20.05.2026 11:36
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Ah Şu Gençler' oyunu ile büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Ekibi, okul konferans salonunda sahnelediği "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro gösterisiyle izleyenlerden tam not aldı. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler, hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Okulda gelenek haline gelen tiyatro gösterilerinin bu yıl 17'ncisi sahnelenirken, oyunun yönetmenliğini Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özden Özmen üstlendi. Özmen, tiyatronun bireyin kendini tanımasına, sorgulamasına ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan önemli bir sanat dalı olduğunu belirterek öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Yavuz ve Hüseyin Güneş'in yanı sıra okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Oyunda öğrenciler, gençlik sorunlarını hem kendi bakış açılarıyla hem de büyüklerin gözünden başarılı bir şekilde sahneye taşıdı. İzleyenleri hem güldüren hem düşündüren performanslar büyük alkış alırken, gençler sahnede kendilerini ifade etmenin mutluluğunu yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

