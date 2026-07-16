Şalpazarı'nda Göllüalan Şenlikleri Yağmur Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Şalpazarı'nda Göllüalan Şenlikleri Yağmur Altında Gerçekleşti

Şalpazarı\'nda Göllüalan Şenlikleri Yağmur Altında Gerçekleşti
16.07.2026 17:36
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Sinlice Köyü'nde düzenlenen 27. Göllüalan Şenlikleri, binlerce katılımcıyla coşkuyla yapıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Sinlice Köyü'nde 27. Göllüalan Şenlikleri sis ve yağmur altında düzenlendi.

Göllüalan Mesire Alanı'ndaki şenliğe binlerce kişi katılırken, katılımcılar otçu yürüyüşüyle beraber şenlik alanında toplandılar. Alanda toplanan yöre halkı saatlerce horon oynarken, yöresel sanatçıların seslendirdiği ezgiler eşliğinde eğlendiler.

Şenlikte konuşan Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Bahri Erata "Bu yıl 27. defa düzenlediğimiz Sinlice Köyü Göllüalan Şenliğini gelecek nesillere aktarmak adına burada dernek olarak birtakım çalışmalar yaptık. Tek çabamız bu şenliğin yıllar boyunca devam etmesidir" dedi.

Şalpazarı İlçe Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu ise yaptığı konuşmada "Bu benim ilk gördüğüm kültür şenliği ancak yoğun katılım olduğunu gözlemledim. Şimdi eğlenme zamanı katılımcılara iyi eğlenceler diliyorum dedi.

Şenliğe katılan davetlilere yöresel yemeklerden ikramlarda bulunulurken, şenlik akşam saatlerinde sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şalpazarı'nda Göllüalan Şenlikleri Yağmur Altında Gerçekleşti - Son Dakika

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